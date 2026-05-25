L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в Старобельске
В результате атаки украинских войск на колледж и общежитие в Старобельске ЛНР погибли 18 подростков, однако западные журналисты отказались освещать трагедию, а если и освещали, то с попытками оправдать убийц.
«Западные СМИ не стали праздновать это как очередную победу Украины. Причина очевидна: убийство совсем юных ребят произошло на территории, которая, несмотря на референдум, во всех отношениях считается украинской – в Луганской и Донбасской областях, – где, однако, русскоязычные граждане не пользуются теми же правами, что и украиноязычные, и с 2014 года подвергаются преследованиям и насилию. Убийство 18 детей во сне <...> – это острая тема, которую сложно сгладить на уровне повествования», – сказано в материале портала L'AntiDiplomatico.
В статье критикуется телеканал Sky TG24, который пытался посеять сомнения в произошедшем особыми формулировками или намекнуть на некое воздаяние детям-студентам.
«Однако трудно долго придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание как возмездии: в карме, например, как принято говорить», – отмечено в статье.
Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink. Ирландский журналист Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу и назвал киевский режим террористическим. Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач спецоперации.
Журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске. Корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.