L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в Старобельске

L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в ЛНР

Tекст: Катерина Туманова

«Западные СМИ не стали праздновать это как очередную победу Украины. Причина очевидна: убийство совсем юных ребят произошло на территории, которая, несмотря на референдум, во всех отношениях считается украинской – в Луганской и Донбасской областях, – где, однако, русскоязычные граждане не пользуются теми же правами, что и украиноязычные, и с 2014 года подвергаются преследованиям и насилию. Убийство 18 детей во сне <...> – это острая тема, которую сложно сгладить на уровне повествования», – сказано в материале портала L'AntiDiplomatico.

В статье критикуется телеканал Sky TG24, который пытался посеять сомнения в произошедшем особыми формулировками или намекнуть на некое воздаяние детям-студентам.

«Однако трудно долго придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание как возмездии: в карме, например, как принято говорить», – отмечено в статье.

Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

