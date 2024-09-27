Врач рассказала о безопасной дозе кофе

Tекст: Алексей Дегтярев

Взрослая доза в 400 мг кофеина в день соответствует двум чашкам кофе объемом 235 мл, но содержание кофеина может варьироваться в зависимости от типа напитка, сказала Маеренкова «Газете.Ru».

Маеренкова подчеркнула, что злоупотребление кофеином может привести к аритмии и даже повысить риск остеопороза, особенно если уровень кальция в организме низкий.

При этом умеренное потребление кофеина, напротив, защищает от инфаркта и может быть полезным при запорах, а также снижать риск цирроза печени. Также есть исследования, связывающие потребление кофе и чая с уменьшением вероятности диабета 2 типа, но данных для окончательных выводов пока недостаточно.

Эксперт пояснила, что кофеин не связан с риском недержания и рака, а в некоторых случаях может облегчать или же усугублять симптомы головной боли.

В высоких дозах он способен вызывать тревогу и нервозность. Тем не менее, исследования показывают, что кофеин может снижать риск депрессии и улучшать когнитивные функции, такие как память и внимание.