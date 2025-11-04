Дмитриев порадовался решению Мерца против «убийственной иммиграции»

Tекст: Катерина Туманова

«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши посты об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и предпринимать какие-то действия. Надеюсь, он последует и другим советам», – написал Дмитриев в соцсети Х.

Напомним, ранее в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у сирийских беженцев нет причин прятаться в Германии – война в Сирии кончилась, пора возвращаться домой и восстанавливать страну.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.