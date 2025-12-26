Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления

Tекст: Денис Тельманов

Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

«В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

