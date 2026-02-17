Минобрнауки пересмотрело требования к диссертациям из-за развития ИИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство науки и высшего образования совместно с Российской академией наук собирается скорректировать требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за активного внедрения искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Могилевский подчеркнул, что с появлением нейросетей само по себе умение написать стройный исторический текст больше не является основным критерием оценки компетентности специалиста.

По его словам, ведущие гуманитарные вузы уже сталкиваются с тем, что становится трудно отличить оригинальное научное исследование от работы, выполненной с помощью нейросети. Он отметил: «С появлением нейросетей само по себе умение написать стройный исторический текст перестает быть основным критерием оценки компетентности специалиста».

Могилевский добавил, что искусственный интеллект может стать драйвером выхода образования и науки на новый уровень, если угрозу от его внедрения воспринимать как возможность.

Он также положительно оценил инициативу ведущих университетов, которые начали готовить историков с навыками работы с нейросетями. В числе таких вузов были названы Московский государственный университет, Казанский федеральный университет, Балтийский федеральный университет и Высшая школа экономики.

