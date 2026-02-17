В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Автомобиль въехал в детскую поликлинику в Екатеринбурге
Машина иностранной марки в Екатеринбурге врезалась в детскую поликлинику, транспортное средство полностью перекрыло пешеходам дорогу.
Автомобиль Mercedes врезался в екатеринбургскую детскую поликлинику, пишет Ura.ru.
Машина полностью перегородила тротуар.
Общественный деятель Дмитрий Чукреев высказал предположение, что машина, вероятно, стояла на парковочном месте, после чего резко «газанула».
Очевидцы сообщили, что никто не пострадал. Людям приходится переходить через сугробы, чтобы пройти препятствие.
В Госавтоинспекции пояснили, что на момент публикации сообщений в ведомство не поступало.
