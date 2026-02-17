Автомобиль въехал в детскую поликлинику в Екатеринбурге

«Единая Россия» определила приоритеты технологического развития страны до 2050 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» начал работу по формированию долгосрочной научно-технологической повестки, передает сайт ЕР. Ключевыми темами стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь.

На первом заседании в Москве участники обсудили, как наполнить технологический блок народной программы партии конкретными инициативами для развития новых отраслей экономики, поддержки отечественных разработчиков и подготовки кадров. Совет будет координировать взаимодействие между властью, экспертами, бизнесом и инноваторами.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил: «Нам нужны конкретные предложения, которые можно превратить в законы, постановления, программы, стандарты. Чтобы эти документы двигали вперед российский технологический сектор и меняли жизнь людей к лучшему».

Якушев подчеркнул важность честного и открытого диалога на площадке совета. По его словам, каждое предложение должно иметь адресата и сроки реализации: «Партия умеет доводить все предложения до конкретных результатов».

Глава совета, генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов, отметил, что члены Совета знают, где Россия сильна, а где необходимо наращивать суверенитет, и могут определить ключевые цели. «Именно эти знания мы должны собрать воедино и превратить в цели, а затем и в конкретные решения для обеспечения технологической независимости Российской Федерации», – указал он.