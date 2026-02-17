В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.11 комментариев
Суд под Вологдой оштрафовал посудомойку за избиение барменши куском мяса
В кафе Белозерска конфликт между работниками закончился тем, что посудомойка ударила барменшу куском замороженного мяса после спора о чистоте посуды.
Инцидент произошел в октябре 2025 года, передает РИА «Новости». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, между барменшей и посудомойкой началась ссора из-за замечания о плохо вымытой посуде. В ходе конфликта посудомойка схватила оппонентку за волосы и оскорбляла ее, пока их не разняли коллеги.
Позднее бармен вновь появилась на глазах посудомойки, когда та прикладывала к носу кусок замороженного мяса. Этим мясом женщина и нанесла удар барменше. Суд установил, что жительница Белозерска виновна по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и обязал ее выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.
В пресс-службе суда уточнили: «Жительница города Белозерска признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ ('Побои'). Мировой судья по судебному участку №44 назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина во время конфликта в хабаровском кафе лишила оппонентку части пальца, и потерпевшей понадобилась специальная пластина.