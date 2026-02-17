Суд отказал бизнесмену Рыськову в рассмотрении иска против Киркорова из-за земли

Суд отказал Рыськову в рассмотрении иска против Киркорова из-за земли

Tекст: Катерина Туманова

«В удовлетворении исковых требований… отказать», – передает РИА «Новости» приговор судьи.

Представитель Киркорова просил отказать в иске полностью, артист на заседания не приходил.

Ранее Рыськов сообщал, что просил исключить часть земли Киркорова из кадастра и снести объекты на береговой полосе, среди которых есть теннисный корт.

Точное количество строений истец не назвал. Участок был сформирован ответчиком в 2022 году, а иск поступил в суд в ноябре 2025 года.

Причиной обращения Рыськова в суд стал отказ ТУ Росимущества в Московской области в выдаче разрешения на использование земли для обслуживания зон отдыха, так как испрашиваемая территория находилась в частной собственности.

В суде уточнили, что истец отказался от части требований, связанных с признанием незаконным договора купли-продажи земли. Производство в этой части прекращено, остальные требования были отклонены из-за отсутствия правовых оснований.

