Два поезда задержали из-за схода с рельсов вагона с углем в Амурской области
В Зейском муниципальном округе Амурской области на перегоне Улак – Верхнезейский Дальневосточной железной дороги произошел сход вагона грузового состава с углём, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Угрозы экологии нет. Погибших, пострадавших нет. К месту направлен восстановительный поезд. Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов», – сообщали в ведомстве.
Позднее стало известно, что по состоянию на 01.00 (мск) 18.02.2026 два пассажирских поезда были задержаны.
«Питание и подвоз воды организованы за счёт средств Дальневосточной железной дороги. Медицинское и противопожарное обеспечение организовано. Жалоб от пассажиров не поступало. В 03.15 (мск) движение поездов восстановлено», – уточнили там.
