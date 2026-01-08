Полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальную работу гидом

Tекст: Елизавета Шишкова

Полиция Таиланда задержала россиянина на курортном острове Пхукет за работу нелегальным экскурсоводом, передает ТАСС. Центральное бюро расследований уточнило, что 33-летний гражданин России был задержан в момент подготовки к отправке группы туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.

По данным ведомства, у мужчины не было разрешения на работу, а деятельность гида относится к профессиям, зарезервированным исключительно для граждан Таиланда. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства.

Таиландское законодательство предусматривает за подобные нарушения штраф или депортацию с запретом на въезд в страну. Помимо экскурсоводов, иностранцам запрещено работать парикмахерами, делать тайский массаж и заниматься огранкой драгоценных камней.

