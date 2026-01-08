«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
Полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальную работу гидом
Гражданина России задержали на острове Пхукет за работу гидом без разрешения, сообщило центральное бюро расследований.
Полиция Таиланда задержала россиянина на курортном острове Пхукет за работу нелегальным экскурсоводом, передает ТАСС. Центральное бюро расследований уточнило, что 33-летний гражданин России был задержан в момент подготовки к отправке группы туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.
По данным ведомства, у мужчины не было разрешения на работу, а деятельность гида относится к профессиям, зарезервированным исключительно для граждан Таиланда. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства.
Таиландское законодательство предусматривает за подобные нарушения штраф или депортацию с запретом на въезд в страну. Помимо экскурсоводов, иностранцам запрещено работать парикмахерами, делать тайский массаж и заниматься огранкой драгоценных камней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции Таиланда задержали в провинции Пхукет двух граждан России по подозрению в незаконной работе гидами.
