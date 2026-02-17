В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.32 комментария
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине
Первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве завершился, после чего российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в отель President Wilson.
Встречи проходили в различных форматах, включая как общие, так и двусторонние обсуждения. Делегацию России возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Ожидается продолжение консультаций в среду.
Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве.
Украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США.
Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.