Силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 14 дронов ВСУ
Минобороны доложило в канале мессенджера Max о том, что за три вечерних часа вторника над пятью регионами России средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ.
«В период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что пять БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще пять дронов – над Курской областью, два БПЛА сбиты над Ростовской областью и по одному беспилотнику – над Брянской и Орловской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией силы ПВО сбили 151 БПЛА ВСУ. Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА за шесть часов вторника.