Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Саратова

«Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ

Tекст: Валерия Городецкая

«Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

«Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

