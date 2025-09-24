  • Новость часаЛавров прибыл в Нью-Йорк
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    28 комментариев
    24 сентября 2025, 06:19 • Новости дня

    Сийярто ответил на призыв Трампа к Венгрии отказаться от российской нефти

    Сийярто при обсуждении российской нефти отметил географическое положение Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Сийярто отметил, что Будапешт поддерживает усилия США по достижению мира на Украине, передает РИА «Новости».

    «Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения», – заявил Сийярто в соцсети.

    Он также заявлял, что считает нереалистичным требование США ко всем европейским странам отказаться от российских энергоносителей. Сийярто объяснил, что для Венгрии отказ невозможен не из-за политических или идеологических причин, а по причине «физической реальности»: страна не сможет обеспечить себя энергоресурсами без российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (12)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 19:22 • Новости дня
    WP: Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов

    WP: Reliance Industries приобрела у России нефти на 33 млрд долларов

    WP: Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов
    @ Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конгломерат Reliance Industries с 2022 года закупил у России нефть на сумму около 33 млрд долларов, что составляет примерно 8% российского экспорта.

    Как сообщает The Washington Post, компания Reliance Industries, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Амбани, приобрела у России нефти на сумму порядка 33 млрд долларов с 2022 года. Это составило примерно 8% всех продаж сырой нефти из России в указанный период, отмечает издание со ссылкой на данные властей, передает РИА «Новости».

    В настоящее время Амбани оказался в центре дипломатического конфликта. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Индия прекратила закупки российской нефти, а также требует от правительства страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и союзников по НАТО за продолжение закупок энергоносителей из России.

    Индийские нефтепереработчики не собираются отказываться от покупки российской нефти, несмотря на переговоры с США.

    Министры финансов стран G7 планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию

    Макрон: Трамп не может получить Нобелевскую премию из-за конфликта в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Франции подчеркнул, что Нобелевская премия мира не может быть вручена Дональду Трампу до урегулирования ситуации в секторе Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил, что Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не прекратит конфликт в секторе Газа, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул: «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт».

    По словам французского президента, Соединенные Штаты имеют наилучшие возможности для урегулирования ситуации, так как продолжают поставлять Израилю вооружения, используемые в военной операции в Газе. Макрон призвал Вашингтон оказать давление ради прекращения боевых действий, освобождения 48 заложников у ХАМАС и открытия гуманитарных коридоров.

    Он выразил надежду, что в ближайшие часы по итогам переговоров представители США смогут выработать надежный план урегулирования. Ранее в NBC сообщили, что Трамп заинтересован в получении Нобелевской премии мира, но не уверен в своей победе. 13 августа Белый дом опубликовал список лидеров семи стран, поддержавших выдвижение Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Дональд Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды. Сам Трамп заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Трамп застрял на эскалаторе в ООН

    Трамп заявил о неработающем телесуфлере и эскалаторе в ООН

    Трамп застрял на эскалаторе в ООН
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп со сцены Генассамблеи ООН рассказал о двух вещах, которые, по его словам, получил от организации.

    «Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подробно рассказал, как шел по эскалатору в здании ООН, который «остановился прямо посередине». Он подчеркнул, что первая леди, если бы не была в отличной форме, могла бы упасть.

    Также Трамп упомянул, что в начале выступления не сработал телесуфлер, однако позже его починили.

    Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп: В США начнут предупреждать, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Врачей в Соединенных Штатах планируют предупреждать, что употребление ацетаминофена во время беременности, известного как парацетамол, способно повысить риски аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что использование парацетамола во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме.

    Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщал о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    В 2022 году Трамп называл решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности в США, «самой большой победой для жизни».

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и американских союзников по НАТО за то, что они продолжают закупать энергоносители из России.

    «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России», – заявил он, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    «Да, считаю», – сказал Трамп в ответ на вопрос, стоит ли сбивать российские самолеты при входе в воздушное пространство НАТО, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на двусторонней встрече Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Комментарии (8)
    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 22:24 • Новости дня
    Зеленский решил рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров в Нью-Йорке украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    «Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Минобороны России сообщило, что продолжается блокирование ВСУ с юга. До 700 военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Купянске. Из этого числа 250 украинских бойцов уже уничтожены.

    Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Трамп в ООН выступил против трех опор либерального международного порядка
    Эксперт: Трамп в ООН выступил против трех опор либерального международного порядка
    @ Kyle Mazza/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп обозначил негативное отношение к ключевым элементам либерального международного порядка, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Трамп заявил, что ООН является неэффективной, коррумпированной и вредоносной организацией, которую необходимо было бы перестроить, но она этого не желает, туда ей тогда и дорога, отметил первый тезис выступления Трампа Лукьянов.

    Вторым тезисом стала проблема миграции, которую Трамп назвал главным злом, оказывающим негативное влияние на мировой порядок. Также президент США отверг существование климатических изменений, заявив, что зеленая повестка и борьба за климат – это обман и афера.

    По мнению Лукьянова, Трамп поставил под сомнение три базовых принципа современного либерального порядка. «В целом – отрицание трех опор либерального международного порядка: роли институтов, важности открытости, существования глобальных проблем. Не новость, но теперь очень самоуверенно и напористо. Уже не вызов устоям, а забивание свай под новые», – отметил Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Напомним, Трамп в ООН назвал слова экологов про изменение климата «величайшим мошенничеством». Он обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов. Также американский лидер заявил о разрушении Европы миграцией и энергетикой.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине

    Лула да Силва: Саммит на Аляске дал надежду на дипломатическое урегулирование на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что последние переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске внушают надежду на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

    Он подчеркнул, что военного решения кризиса, по мнению большинства мирового сообщества, не существует, передает ТАСС.

    «Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет», – заявил Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он добавил, что встреча Путина и Трампа дала позитивный сигнал по возможностям мирных переговоров.

    Бразильский лидер указал, что для достижения компромисса стороны должны выработать реалистичные пути выхода из кризиса и учесть законные опасения всех участников по вопросам безопасности.

    Ранее в Китае назвали саммит на Аляске шагом к миру.

    Газета New York Times назвала саммит Путина и Трампа дипломатической победой России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Власти Афганистана отказались передать авиабазу Баграм США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид исключил возможность передачи авиабазы Баграм США.

    «[Авиабаза] Баграм – часть территории Афганистана. Она ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей территории. Ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля была захвачена или перешла под контроль иностранцев – ни пяди», – сказал он телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Муджахид также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятных последствиях отказа Афганистана передать базу. По его словам, афганцы уже пережили «20 лет чего-то плохого», имея в виду период присутствия американских военных.

    Представитель правительства добавил, что Афганистан в настоящий момент проводит «сбалансированную политику» и заинтересован в развитии отношений как с США, так и с Китаем.

    Ранее Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    Комментарии (4)
