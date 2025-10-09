  • Новость часаВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 19:05 • В мире

    США изобрели прикрытие для агрессии против Венесуэлы

    США изобрели прикрытие для агрессии против Венесуэлы
    @ REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    США вовсе не агрессоры, Америка просто защищает себя от нападения. Это прямо следует из юридической казуистики, которую придумали в Вашингтоне для того, чтобы оправдать «международным правом» готовящуюся агрессию против Венесуэлы. Какие формулировки придумали в правительстве США и почему они шиты белыми нитками?

    Американский Минюст подготовил специальное заключение, которое позволяет президенту США начать войну с наркокартелями – потому что они «представляют непосредственную угрозу для американцев». В заключении перечислен список этих картелей, а также фактически разрешаются внесудебные расправы с членами этих группировок.

    Собственно, расправы уже начались. Американские военные потопили уже как минимум четыре судна, которых обозначили как принадлежащие картелям и перевозившие наркотики. На лодках находился в совокупности 21 человек, все они погибли при нападениях.

    В уведомлениях, отправленных Конгрессу, Трамп позиционирует членов картелей как «незаконных комбатантов». То есть боевиков, на которых не распространяются конвенции по военнопленным. А сам конфликт с картелями – как «немеждународный конфликт», то есть ведущийся не против государства, а против вооруженной организованной группировки, напавшей на его страну.

    Международное право действительно развязывает руки государствам в их борьбе с боевиками. Однако тут есть одна тонкость: боевики должны открыто принимать участие в боевых действиях против этого государства. Например, террористы из запрещенной организации «ИГ» принимали, поэтому их ликвидация возражений ни у кого не вызывала.

    Однако в случае с сомалийскими пиратами, например, все было несколько иначе. Случаев, когда пираты нападали на военные суда, а последние имели право на самозащиту, было немного. Куда чаще они были просто «мирными жителями», и международное право было на их стороне.

    Нельзя было просто пройтись боевыми кораблями вдоль побережья и выжечь все пиратские базы – ведь они, по сути, были местными рыбацкими деревнями. Нельзя было просто топить все пиратские суда в море – ведь до момента попытки взятия на абордаж какого-нибудь сухогруза или контейнеровоза они были просто мирными рыбаками. Наконец, нельзя было убивать пленных пиратов, выдавать их Сомали (ведь им там грозила смертная казнь, а такая выдача не соответствовала нормам европейского права), а везти к себе в страны и судить тоже не хотелось. Поэтому последнюю проблему иногда решали простым освобождением пиратов в открытом море – им давали лодку без навигационного оборудования.

    Конечно, Белый дом уверяет, что картели на Америку нападают. И уничтожение четырех лодок было актом самозащиты.

    «Президент действовал в соответствии с законами вооруженного конфликта, чтобы защитить нашу страну от тех, кто пытается доставить смертельный яд на наши берега», – говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. По словам самого Трампа, каждая из этих лодок ответственна за гибель 25 тыс. американцев и разрушение американских семей. «Так что, если так подумать, то, что мы делаем, на самом деле является проявлением доброты», – заявил президент США.

    Однако с юридической точки зрения это, мягко говоря, спорное утверждение. «Если есть гражданское судно, которое подозревается в чем-либо, особенно в международных водах, необходимо попытаться остановить его. По сути, стрелять нужно только в том случае, если по вам стреляют», – напоминает сенатор от Род Айленда Джек Рид.

    Про математическую точность заявлений Трампа вообще говорить не приходится. Ежегодно от передозировки наркотиков в США гибнет около 100 тыс. человек, поэтому Трамп, по всей видимости, просто разделил это все на четыре лодки.

    И это уже не говоря о том, что

    большая часть смертей приходится на фентанил, который поставляют не с венесуэльской, а с мексиканской территории.

    От которой Трамп пытается отгородиться стеной стоимостью в миллиарды долларов. Именно оттуда поставки наркотиков идут в США через ограниченное количество точек (их еще называют «плазы»), которые Пентагон, ЦРУ, ФБР и прочие почему-то не могут взять под контроль. В Мексике власть картелей во многом обеспечивается за счет поставок оружия из США (право на свободную продажу которого частными лицами частным же лицам жестко защищает Национальная оружейная ассоциация – ключевая лоббистская структура Республиканской партии).

    Наконец, продажа наркотиков может на уровне эмоций и называется активистами и даже иногда историками нападением, однако с точки зрения международного права нападением не является. Просто потому, что такая расширенная трактовка нападения может оправдать любое вторжение, любую войну.

    «Исходя из этой логики, администрация может заявить, что любая маленькая, средняя или большая группа занимается незаконным оборотом наркотиков в США, что представляет собой нападение на Соединенные Штаты, и ответить на это применением смертоносной силы», – цитирует CNN слова бывшего заместителя главного юрисконсульта министерства обороны Сары Харрисон.

    И возможно, в этом как раз и кроется замысел Белого дома. Используя борьбу с картелями как предлог, Трамп создает юридические основания для того, что он и его сторонники могут считать «наведением порядка на американском заднем дворе». То есть для вторжения в ту же Венесуэлу (становящуюся оплотом для распространения китайского влияния в регионе).

    «Это можно лучше всего рассматривать как продолжение доктрины Буша. Это позволяет Трампу взять под контроль Карибский бассейн, основной маршрут наркотрафика, одновременно посылая сигналы Ирану, Китаю и России – всем тем, кто имеет свое присутствие в Венесуэле»,

    говорит один из высокопоставленных представителей венесуэльской оппозиции Педро Гармендия. Ну или для принуждения Мексики к торговым и иным уступкам Соединенным Штатам (из-за чего преждевременное уничтожение картелей за счет лишения их доступа к американскому оружию и рынку продажи наркотиков выглядит нерациональным). При этом не исключено, что эти же юридические основания станут предлогом для других американских интервенций, за пределами Западного полушария – в рамках доктрины Трампа о силовой американской внешней политике.

    «Каждый тиран и враг на планете знает, что их выбор очень прост: оставить Америку в покое или быть взорванным в огне и ярости, невиданной ранее», – заявил хозяин Белого дома. Вопрос лишь в том, на какой из стран США опробуют свою новую доктрину. Похоже, это будет в первую очередь Венесуэла.

    Главное
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    США ввели санкции против сербской NIS
    Оператор нефтепровода Хорватии разорвал отношения с NIS из-за санкций
    Рябков: США не запрашивали агреман для нового посла в Москве
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Певец Амирамов умер в больнице Нальчика
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

