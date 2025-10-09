США изобрели прикрытие для агрессии против Венесуэлы

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Американский Минюст подготовил специальное заключение, которое позволяет президенту США начать войну с наркокартелями – потому что они «представляют непосредственную угрозу для американцев». В заключении перечислен список этих картелей, а также фактически разрешаются внесудебные расправы с членами этих группировок.

Собственно, расправы уже начались. Американские военные потопили уже как минимум четыре судна, которых обозначили как принадлежащие картелям и перевозившие наркотики. На лодках находился в совокупности 21 человек, все они погибли при нападениях.

В уведомлениях, отправленных Конгрессу, Трамп позиционирует членов картелей как «незаконных комбатантов». То есть боевиков, на которых не распространяются конвенции по военнопленным. А сам конфликт с картелями – как «немеждународный конфликт», то есть ведущийся не против государства, а против вооруженной организованной группировки, напавшей на его страну.

Международное право действительно развязывает руки государствам в их борьбе с боевиками. Однако тут есть одна тонкость: боевики должны открыто принимать участие в боевых действиях против этого государства. Например, террористы из запрещенной организации «ИГ» принимали, поэтому их ликвидация возражений ни у кого не вызывала.

Однако в случае с сомалийскими пиратами, например, все было несколько иначе. Случаев, когда пираты нападали на военные суда, а последние имели право на самозащиту, было немного. Куда чаще они были просто «мирными жителями», и международное право было на их стороне.

Нельзя было просто пройтись боевыми кораблями вдоль побережья и выжечь все пиратские базы – ведь они, по сути, были местными рыбацкими деревнями. Нельзя было просто топить все пиратские суда в море – ведь до момента попытки взятия на абордаж какого-нибудь сухогруза или контейнеровоза они были просто мирными рыбаками. Наконец, нельзя было убивать пленных пиратов, выдавать их Сомали (ведь им там грозила смертная казнь, а такая выдача не соответствовала нормам европейского права), а везти к себе в страны и судить тоже не хотелось. Поэтому последнюю проблему иногда решали простым освобождением пиратов в открытом море – им давали лодку без навигационного оборудования.

Конечно, Белый дом уверяет, что картели на Америку нападают. И уничтожение четырех лодок было актом самозащиты.

«Президент действовал в соответствии с законами вооруженного конфликта, чтобы защитить нашу страну от тех, кто пытается доставить смертельный яд на наши берега», – говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. По словам самого Трампа, каждая из этих лодок ответственна за гибель 25 тыс. американцев и разрушение американских семей. «Так что, если так подумать, то, что мы делаем, на самом деле является проявлением доброты», – заявил президент США.

Однако с юридической точки зрения это, мягко говоря, спорное утверждение. «Если есть гражданское судно, которое подозревается в чем-либо, особенно в международных водах, необходимо попытаться остановить его. По сути, стрелять нужно только в том случае, если по вам стреляют», – напоминает сенатор от Род Айленда Джек Рид.

Про математическую точность заявлений Трампа вообще говорить не приходится. Ежегодно от передозировки наркотиков в США гибнет около 100 тыс. человек, поэтому Трамп, по всей видимости, просто разделил это все на четыре лодки.

И это уже не говоря о том, что

большая часть смертей приходится на фентанил, который поставляют не с венесуэльской, а с мексиканской территории.

От которой Трамп пытается отгородиться стеной стоимостью в миллиарды долларов. Именно оттуда поставки наркотиков идут в США через ограниченное количество точек (их еще называют «плазы»), которые Пентагон, ЦРУ, ФБР и прочие почему-то не могут взять под контроль. В Мексике власть картелей во многом обеспечивается за счет поставок оружия из США (право на свободную продажу которого частными лицами частным же лицам жестко защищает Национальная оружейная ассоциация – ключевая лоббистская структура Республиканской партии).

Наконец, продажа наркотиков может на уровне эмоций и называется активистами и даже иногда историками нападением, однако с точки зрения международного права нападением не является. Просто потому, что такая расширенная трактовка нападения может оправдать любое вторжение, любую войну.

«Исходя из этой логики, администрация может заявить, что любая маленькая, средняя или большая группа занимается незаконным оборотом наркотиков в США, что представляет собой нападение на Соединенные Штаты, и ответить на это применением смертоносной силы», – цитирует CNN слова бывшего заместителя главного юрисконсульта министерства обороны Сары Харрисон.

И возможно, в этом как раз и кроется замысел Белого дома. Используя борьбу с картелями как предлог, Трамп создает юридические основания для того, что он и его сторонники могут считать «наведением порядка на американском заднем дворе». То есть для вторжения в ту же Венесуэлу (становящуюся оплотом для распространения китайского влияния в регионе).

«Это можно лучше всего рассматривать как продолжение доктрины Буша. Это позволяет Трампу взять под контроль Карибский бассейн, основной маршрут наркотрафика, одновременно посылая сигналы Ирану, Китаю и России – всем тем, кто имеет свое присутствие в Венесуэле»,

– говорит один из высокопоставленных представителей венесуэльской оппозиции Педро Гармендия. Ну или для принуждения Мексики к торговым и иным уступкам Соединенным Штатам (из-за чего преждевременное уничтожение картелей за счет лишения их доступа к американскому оружию и рынку продажи наркотиков выглядит нерациональным). При этом не исключено, что эти же юридические основания станут предлогом для других американских интервенций, за пределами Западного полушария – в рамках доктрины Трампа о силовой американской внешней политике.

«Каждый тиран и враг на планете знает, что их выбор очень прост: оставить Америку в покое или быть взорванным в огне и ярости, невиданной ранее», – заявил хозяин Белого дома. Вопрос лишь в том, на какой из стран США опробуют свою новую доктрину. Похоже, это будет в первую очередь Венесуэла.