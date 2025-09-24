  • Новость часаПезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    24 сентября 2025, 12:59 • В мире

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Что напугало в ООН охрану президента Америки
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Евгений Крутиков

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь?

    В США инициировано расследование отказа в здании ООН эскалатора в тот момент, когда по нему поднимались президент США Трамп с супругой. Кроме того, спецслужбы встревожил  отказ телесуфлера, опять же, во время выступления Трампа. А еще до начала 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Секретная служба США ликвидировала некую сеть электронных устройств.

    Впрочем, объяснение казусу с эскалатором в ООН довольно быстро нашли. Оператор из делегации США мог непреднамеренно остановить эскалатор, на котором президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Эскалаторы снабжены датчиками, которые останавливают устройство, если есть угроза попадания в него посторонних предметов, что может быть опасно для жизни и здоровья. Возможно, телеоператор в поисках более удачного ракурса или наступил на датчик, или поставил на него штатив.

    Разъяснился и сюжет вокруг телесуфлера. По данным издания Politico, в конфузе не виноват никто, кроме самих США: «Команда Трампа привезла с собой собственный неисправный телесуфлер».

    Тем не менее Секретная служба – она выполняет в США функции охраны первых лиц – все-таки, видимо, не доверяя объяснениям ООН, проводит собственное расследование. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт написала: «Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование».

    Помимо этого, она привела статью в The Times, в которой утверждалось, что сотрудники ООН шутят между собой, что могут отключить эскалатор и вынудить президента США подниматься по лестнице. Они планировали объяснить это Трампу тем, что на фоне решения американского правительства о сокращении взносов в ООН у организации закончились деньги для нормального функционирования.

    Скорее всего, это просто неудачная шутка. Среди сотрудников ООН, которые в официальной части своей жизни скованы множеством ритуалов и формальностей, за десятилетия сложилась особая субкультура иронии. Трамп иронию не оценил и в своей из-за не работавшего телесуфлера полностью импровизационной речи сказал, что «единственное, что он получил от ООН, – это сломанные эскалатор и телесуфлер».

    Куда интереснее история с ликвидированной в Нью-Йорке сетью неких электронных устройств. Какие-то злоумышленники использовали эти устройства для «осуществления многочисленных угроз, связанных с телекоммуникациями, направленных против высокопоставленных чиновников правительства США, что представляло угрозу для операций по обеспечению безопасности, проводимых агентством», – говорится в заявлении Секретной службы. Сеть состоит из «более чем 300 совместно расположенных SIM-серверов и 100 тыс. SIM-карт на нескольких объектах» в радиусе 35 миль (56 км) от мест проведения встреч более чем 100 иностранных лидеров и их сопровождающих.

    «Помимо анонимных телефонных угроз, – говорится в заявлении, – эти устройства могут использоваться для проведения широкого спектра телекоммуникационных атак. Это включает в себя выведение из строя вышек сотовой связи, проведение атак типа "отказ в обслуживании" и обеспечение анонимной зашифрованной связи между потенциальными злоумышленниками и преступными группировками». Из этих слов явно следует, что ни с чем подобным, по крайней мере в таком виде, американская Секретная служба не сталкивалась.

    В России такие устройства принято называть «сим-бокс» или «сим-банк». Это устройство, позволяющее агрегировать в одном корпусе десятки сим-карт и удаленно управлять ими через интернет. Если какая-то отдельная сим-карта оказывается заблокирована, устройство тут же переключает свою работу на другую. Но главное – у этой техники нет территориальной привязки. Управлять работой сим-карт можно, находясь где угодно, в том числе в другой стране.

    Изначально эта технология применялась в банковской сфере и бизнесе для организации работы колл-центров, СМС-рассылки и внешней коммуникации офисов. Однако она оказалась очень удобна и для криминальной сферы: от организации относительно безобидного спама до деятельности телефонных мошенников. Именно эта аппаратура используется украинскими колл-центрами, занимающимися террором в отношении россиян. В среднем в зависимости от объема сим-банка один такой колл-центр может совершать до 30 тыс. звонков в день, что дает возможность телефонным мошенникам «брать массовостью». Кто-нибудь да попадется на их уловки.

    Западная пресса подсчитала, что с помощью найденной сети можно отправить текстовые сообщения всему населению США в течение 12 минут. Американцев такое способно впечатлить, поскольку они с массовым телефонным мошенничеством пока не сталкивались.

    В американских условиях такие устройства могли генерировать спам-звонки, которые перегрузили бы сотовые вышки, что привело бы или к отключению мобильных телефонов, или даже к полному отключению сотовой связи. «Для ясности: эти выявленные устройства больше не представляют угрозы, – цитируют американские СМИ видеообращение Мэтта МакКула, старшего агент нью-йоркского отделения Секретной службы. – Мы продолжим работу по установлению личности виновных и их намерений, в том числе выясним, планировали ли они сорвать Генеральную Ассамблею ООН и нарушить связь между правительством и экстренными службами во время официального визита мировых лидеров в Нью-Йорк и его окрестности».

    И все бы правильно, но американских экспертов, близких к Секретной службе и ФБР, понесло в сторону шпиономании. The New York Times со ссылкой на все тех же представителей Секретной службы сообщает, что предварительный криминалистический анализ устройств «выявил связь как минимум с одной зарубежной страной, а также с преступниками, уже известными правоохранительным органам США». В то же время эксперт по кибербезопасности Джеймс Льюис утверждает, что лишь несколько стран, таких как Россия и Китай, обладают возможностями для проведения операции такого масштаба.

    Намек вполне прозрачный. Такие заявления не делаются просто так. В реальности подобные технологии чрезвычайно просты как в наладке, так и в использовании, и не надо быть семи пядей во лбу или обладать какими-то особенными государственными возможностями, чтобы все это организовать. Собственно, именно потому они и используются мошенниками и другими преступными группами в цифровой сфере. Более того, это даже недорого.

    Американские спецслужбы специально нагнетают нервозность.

    Ни Секретная служба, ни ФБР, ни эксперты по кибербезопасности ничего не говорят о мотивах той преступной группы, которая владела этими устройствами. Есть лишь краткое уточнение о том, что преступники могли быть связаны с неназванными «картелями». Термин «картель» в американской лексике используется очень точечно: под ним понимается латиноамериканская наркомафия. Но в официальных сообщениях Секретной службы говорится, что эти преступники «уже были известны» правоохранительным органам США.

    Иначе говоря, речь идет о каких-то определенных криминальных группах, а привлеченные эксперты комментировали для СМИ «способность» якобы всего лишь «нескольких государств», включая Россию и Китай, к такого рода действиям исключительно для красного словца в рамках текущей русофобской и антикитайской риторики.

    Конечно, Секретная служба сама предоставила такое поле для интерпретации, слишком свободно привязав географически найденные устройства к зданию ООН. Там рядом Уолл-стрит, банки – почему именно ООН, а не они? Далее уже пошло по нарастающей: вместе сложились юбилейное заседании Генассамблеи ООН, сломанные эскалатор и телесуфлер и общая шпиономания. Так и получились, по сути, дежурные упоминания России и Китая в ситуации, где их не должно было и возникнуть. Конечно, если заниматься расследованием по правилам настоящей криминалистики.

    Но проблема для США здесь не в мифическом кибершпионаже России и Китая, следы которого они готовы находить где угодно. Проблема в косвенном указании на то, что такого рода устройства оказались сюрпризом для американских спецслужб. Впрочем, и ранее о широком распространении сим-боксов в США известно не было. Похоже, электронная система государственной власти США, их специальных и экстренных служб действительно не готова к такого рода угрозам. Как ни парадоксально, США, являясь мировым лидером в микроэлектронике, поверхностно относятся к кибербезопасности критически важных государственных систем. Причем во времена, когда дешевые технологии кибератак доступны любому подростку. Это и высветили заявления Секретной службы.

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

