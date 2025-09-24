Что напугало в ООН охрану президента Америки

Tекст: Евгений Крутиков

В США инициировано расследование отказа в здании ООН эскалатора в тот момент, когда по нему поднимались президент США Трамп с супругой. Кроме того, спецслужбы встревожил отказ телесуфлера, опять же, во время выступления Трампа. А еще до начала 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Секретная служба США ликвидировала некую сеть электронных устройств.

Впрочем, объяснение казусу с эскалатором в ООН довольно быстро нашли. Оператор из делегации США мог непреднамеренно остановить эскалатор, на котором президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Эскалаторы снабжены датчиками, которые останавливают устройство, если есть угроза попадания в него посторонних предметов, что может быть опасно для жизни и здоровья. Возможно, телеоператор в поисках более удачного ракурса или наступил на датчик, или поставил на него штатив.

Разъяснился и сюжет вокруг телесуфлера. По данным издания Politico, в конфузе не виноват никто, кроме самих США: «Команда Трампа привезла с собой собственный неисправный телесуфлер».

Тем не менее Секретная служба – она выполняет в США функции охраны первых лиц – все-таки, видимо, не доверяя объяснениям ООН, проводит собственное расследование. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт написала: «Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование».

Помимо этого, она привела статью в The Times, в которой утверждалось, что сотрудники ООН шутят между собой, что могут отключить эскалатор и вынудить президента США подниматься по лестнице. Они планировали объяснить это Трампу тем, что на фоне решения американского правительства о сокращении взносов в ООН у организации закончились деньги для нормального функционирования.

Скорее всего, это просто неудачная шутка. Среди сотрудников ООН, которые в официальной части своей жизни скованы множеством ритуалов и формальностей, за десятилетия сложилась особая субкультура иронии. Трамп иронию не оценил и в своей из-за не работавшего телесуфлера полностью импровизационной речи сказал, что «единственное, что он получил от ООН, – это сломанные эскалатор и телесуфлер».

Куда интереснее история с ликвидированной в Нью-Йорке сетью неких электронных устройств. Какие-то злоумышленники использовали эти устройства для «осуществления многочисленных угроз, связанных с телекоммуникациями, направленных против высокопоставленных чиновников правительства США, что представляло угрозу для операций по обеспечению безопасности, проводимых агентством», – говорится в заявлении Секретной службы. Сеть состоит из «более чем 300 совместно расположенных SIM-серверов и 100 тыс. SIM-карт на нескольких объектах» в радиусе 35 миль (56 км) от мест проведения встреч более чем 100 иностранных лидеров и их сопровождающих.

«Помимо анонимных телефонных угроз, – говорится в заявлении, – эти устройства могут использоваться для проведения широкого спектра телекоммуникационных атак. Это включает в себя выведение из строя вышек сотовой связи, проведение атак типа "отказ в обслуживании" и обеспечение анонимной зашифрованной связи между потенциальными злоумышленниками и преступными группировками». Из этих слов явно следует, что ни с чем подобным, по крайней мере в таком виде, американская Секретная служба не сталкивалась.

В России такие устройства принято называть «сим-бокс» или «сим-банк». Это устройство, позволяющее агрегировать в одном корпусе десятки сим-карт и удаленно управлять ими через интернет. Если какая-то отдельная сим-карта оказывается заблокирована, устройство тут же переключает свою работу на другую. Но главное – у этой техники нет территориальной привязки. Управлять работой сим-карт можно, находясь где угодно, в том числе в другой стране.

Изначально эта технология применялась в банковской сфере и бизнесе для организации работы колл-центров, СМС-рассылки и внешней коммуникации офисов. Однако она оказалась очень удобна и для криминальной сферы: от организации относительно безобидного спама до деятельности телефонных мошенников. Именно эта аппаратура используется украинскими колл-центрами, занимающимися террором в отношении россиян. В среднем в зависимости от объема сим-банка один такой колл-центр может совершать до 30 тыс. звонков в день, что дает возможность телефонным мошенникам «брать массовостью». Кто-нибудь да попадется на их уловки.

Западная пресса подсчитала, что с помощью найденной сети можно отправить текстовые сообщения всему населению США в течение 12 минут. Американцев такое способно впечатлить, поскольку они с массовым телефонным мошенничеством пока не сталкивались.

В американских условиях такие устройства могли генерировать спам-звонки, которые перегрузили бы сотовые вышки, что привело бы или к отключению мобильных телефонов, или даже к полному отключению сотовой связи. «Для ясности: эти выявленные устройства больше не представляют угрозы, – цитируют американские СМИ видеообращение Мэтта МакКула, старшего агент нью-йоркского отделения Секретной службы. – Мы продолжим работу по установлению личности виновных и их намерений, в том числе выясним, планировали ли они сорвать Генеральную Ассамблею ООН и нарушить связь между правительством и экстренными службами во время официального визита мировых лидеров в Нью-Йорк и его окрестности».

И все бы правильно, но американских экспертов, близких к Секретной службе и ФБР, понесло в сторону шпиономании. The New York Times со ссылкой на все тех же представителей Секретной службы сообщает, что предварительный криминалистический анализ устройств «выявил связь как минимум с одной зарубежной страной, а также с преступниками, уже известными правоохранительным органам США». В то же время эксперт по кибербезопасности Джеймс Льюис утверждает, что лишь несколько стран, таких как Россия и Китай, обладают возможностями для проведения операции такого масштаба.

Намек вполне прозрачный. Такие заявления не делаются просто так. В реальности подобные технологии чрезвычайно просты как в наладке, так и в использовании, и не надо быть семи пядей во лбу или обладать какими-то особенными государственными возможностями, чтобы все это организовать. Собственно, именно потому они и используются мошенниками и другими преступными группами в цифровой сфере. Более того, это даже недорого.

Американские спецслужбы специально нагнетают нервозность.

Ни Секретная служба, ни ФБР, ни эксперты по кибербезопасности ничего не говорят о мотивах той преступной группы, которая владела этими устройствами. Есть лишь краткое уточнение о том, что преступники могли быть связаны с неназванными «картелями». Термин «картель» в американской лексике используется очень точечно: под ним понимается латиноамериканская наркомафия. Но в официальных сообщениях Секретной службы говорится, что эти преступники «уже были известны» правоохранительным органам США.

Иначе говоря, речь идет о каких-то определенных криминальных группах, а привлеченные эксперты комментировали для СМИ «способность» якобы всего лишь «нескольких государств», включая Россию и Китай, к такого рода действиям исключительно для красного словца в рамках текущей русофобской и антикитайской риторики.

Конечно, Секретная служба сама предоставила такое поле для интерпретации, слишком свободно привязав географически найденные устройства к зданию ООН. Там рядом Уолл-стрит, банки – почему именно ООН, а не они? Далее уже пошло по нарастающей: вместе сложились юбилейное заседании Генассамблеи ООН, сломанные эскалатор и телесуфлер и общая шпиономания. Так и получились, по сути, дежурные упоминания России и Китая в ситуации, где их не должно было и возникнуть. Конечно, если заниматься расследованием по правилам настоящей криминалистики.

Но проблема для США здесь не в мифическом кибершпионаже России и Китая, следы которого они готовы находить где угодно. Проблема в косвенном указании на то, что такого рода устройства оказались сюрпризом для американских спецслужб. Впрочем, и ранее о широком распространении сим-боксов в США известно не было. Похоже, электронная система государственной власти США, их специальных и экстренных служб действительно не готова к такого рода угрозам. Как ни парадоксально, США, являясь мировым лидером в микроэлектронике, поверхностно относятся к кибербезопасности критически важных государственных систем. Причем во времена, когда дешевые технологии кибератак доступны любому подростку. Это и высветили заявления Секретной службы.