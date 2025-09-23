Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.10 комментариев
Эксперт: Трамп в ООН выступил против трех опор либерального международного порядка
На Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп обозначил негативное отношение к ключевым элементам традиционного мирового порядка, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Трамп заявил, что ООН является неэффективной, коррумпированной и вредоносной организацией, которую необходимо было бы перестроить, но она этого не желает, туда ей тогда и дорога, отметил первый тезис выступления Трампа Лукьянов.
Вторым тезисом стала проблема миграции, которую Трамп назвал главным злом, оказывающим негативное влияние на мировой порядок. Также он отверг существование климатических изменений, заявив, что зеленая повестка и борьба за климат – это обман и афера.
По мнению Лукьянова, в выступлении Трампа прозвучало фундаментальное отрицание трех основ либерального международного порядка: роли институтов, значимости открытости и признания глобальных проблем. Эксперт отметил, что подобная риторика уже не просто вызов, а попытка построить новую модель мировых отношений.
«В целом – отрицание трех опор либерального международного порядка: роли институтов, важности открытости, существования глобальных проблем. Не новость, но теперь очень самоуверенно и напористо. Уже не вызов устоям, а забивание свай под новые», – отметил Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Напомним, Трамп в ООН назвал слова экологов про изменение климата «величайшим мошенничеством». Он обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов. Также американский лидер заявил о разрушении Европы миграцией и энергетикой.