    Достояние Суджи. Чем живут куряне через год после освобождения
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    13 марта 2026, 06:09 • Новости дня

    Потерявшийся военный ВСУ случайно принес продукты российским морпехам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнослужащий, доставлявший провизию сослуживцам, перепутал направление движения и вышел прямо на позиции российских войск с полным рюкзаком тушенки, сообщил стрелок 177-го гвардейского полка морпехов группировки «Центр» с позывным «Август».

    Морские пехотинцы задержали украинского боевика, который по ошибке вышел на российские укрепления на добропольском направлении, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Подозрения у военных вызвал мужчина в камуфляже, который уверенно двигался со стороны линии фронта в тыл российских подразделений.

    «Идет человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой – но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие», – сообщил военнослужащий.

    При досмотре личных вещей бойцы обнаружили пауэрбанки, мясные консервы и другие припасы с маркировками на украинском языке. Морпех добавил, что после проверки содержимого рюкзака стало очевидно, что задержанный является кадровым военным, после чего его взяли в плен.

    В 2025 году российский морпех в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ на берегу Днепра. Бойцы российских подразделений благодаря густому туману задержали группу украинских штурмовиков в лесополосе под Шевченко. Несколько групп украинских военных добровольно сдались в плен на южнодонецком направлении.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    12 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования, это может стоить ему прекращения поддержки, пишут американские СМИ.

    Разочарование Зеленского в помощи перерастает в открытое недовольство, пишет Politico.

    Бывший советник Зеленского на условиях анонимности отметил, что такое поведение становится контрпродуктивным для дипломатических отношений.

    «Это разочарование является движущей силой более жесткой риторики. Это цикл, который становится саморазрушительным», – заявил собеседник издания.

    Особое раздражение украинского руководства вызывает позиция венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего кредит ЕС на 90 млрд евро. Брюссель даже сделал замечание Киеву за завуалированные угрозы в адрес венгерского премьера, которые могут сыграть на руку Будапешту.

    Зеленский также стал менее сдержан в высказываниях о президенте США Дональде Трампе, называя его подход к урегулированию конфликта несправедливым. В Киеве считают, что Вашингтон должен оказывать большее давление на Москву, а не требовать уступок от Украины.

    Напомним, Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении Будапешта. Ранее украинский лидер публично оскорбил главу венгерского правительства во время выступления в Мюнхене. Немецкий политолог Александр Рар объяснял эту агрессию Зеленского злостью на Дональда Трампа.

    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    12 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Минобороны: Киев атаковал станцию «Русская» на Кубани для срыва поставок газа в ЕС

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 12 марта российские силы ПВО и РЭБ нейтрализовали попытку атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую газопровод «Турецкий поток», сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Русская» в поселке Гай-Кодзор Краснодарского края, которая снабжает газом по «Турецкому потоку». По информации Минобороны России, атака была направлена на прекращение поставок газа европейским потребителям.

    С 3.55 до 06.45 мск российские подразделения ПВО и РЭБ уничтожили десять украинских дронов самолетного типа. В ведомстве подчеркнули: «Ущерба обороняемому объекту не допущено».

    В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявлял о попытках противников подорвать работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он отметил, что такие действия направлены на разрушение мирного процесса по Украине.

    Газопроводы обеспечивают поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» ориентирована на снабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.

    Компания «Газпром» подтвердила атаку беспилотника ВСУ на объекты «Турецкого потока» в Краснодарском крае.

    До этого Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    12 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз выразил намерение отправить специальную миссию на Украину для проверки состояния трубопровода «Дружба», отметив необходимость согласования визита.

    Евросоюз обратился к украинским властям с официальным запросом на проведение инспекции трубопровода «Дружба», передает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    Итконен отметила, что предложение о направлении миссии уже передано Киеву: «Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», – заявила она. Подробности о целях инспекции и дате возможного визита пока не уточняются.

    Трубопровод «Дружба» играет ключевую роль в поставках нефти в Европу и проходит по территории нескольких стран, включая Украину. В последние месяцы вопросы контроля и безопасности этой магистрали стали предметом особого внимания со стороны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась поддерживать выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссия заявила о возможности финансирования ремонта этого трубопровода.

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможных планов Киева уничтожить трубопровод «Дружба».

    12 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку 44 гривны и установился на уровне 44,1636 гривны за доллар, сообщает местный Нацбанк.

    Официальный курс доллара к украинской гривне впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Украины, передает ТАСС. На 13 марта курс составил 44,1636 гривны за доллар, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января – тогда курс достиг 43,0757 гривны.

    Психологическая отметка в 42 гривны за доллар впервые была преодолена в начале января 2025 года, позднее курс гривны временно укрепился, но затем снова начал снижаться. Курс евро также вырос: Нацбанк установил на 13 марта курс 50,9560 гривны за евро против 50,9349 гривны днем ранее.

    Ранее Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 1,5 трлн долларов. До этого средний курс евро в банках на Украине впервые в истории превысил 49 гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана и это укрепляет курс рубля.


    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    12 марта 2026, 09:30 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины 10 марта направлял ноту в посольство Венгрии, в которой сообщил, что предложенные Будапештом даты визита делегации для инспекции приостановленного нефтепровода «Дружба» являются «неприемлемыми».

    Украинская сторона предложила венгерским коллегам согласовать новые сроки визита через дипломатические каналы и подчеркнула, что делегацию должен возглавлять заместитель министра энергетики Габор Цепек, передает РИА «Новости».

    В ответ на приезд венгерской комиссии официальный представитель МИД Украины заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы. Документ с позицией украинской стороны опубликовало издание Hromadske.

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ранее сообщил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода «Дружба», однако пока остается неясным, будут ли венгерских представителей допущены на Украину для проведения инспекции.

    Ранее Владимир Зеленский назвал «какими-то людьми» делегацию Венгрии для инспекции «Дружбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    12 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром: Отражены атаки ВСУ на станции «Русская» и «Береговая» «Турецкого потока»

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», являющиеся ключевыми объектами для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», подверглись новым атакам средствами воздушного нападения.

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», входящие в инфраструктуру ПАО «Газпром», подверглись воздушным атакам рано утром, сообщается в Telegram-канале Газпрома. Эти объекты обеспечивают надежность поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все средства воздушного нападения были отражены, объекты продолжили функционировать в штатном режиме. Инцидент не повлиял на экспортные поставки газа по указанным маршрутам.

    Угрозы для жителей региона и персонала компрессорных станций не возникло. Газпром подчеркнул важность обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры на фоне продолжающейся напряженности.

    Минобороны России сообщило об атаке десяти беспилотников на станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    В среду компания «Газпром» заявила об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    12 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

    12 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Мамиашвили назвал демарш украинца на награждении проявлением агонии

    Мамиашвили назвал демарш украинца Костюка на награждении проявлением агонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что решение украинского борца Артура Костюка устроить акцию протеста на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева на молодежном первенстве Европы вызывает лишь чувство жалости.

    Мамиашвили прокомментировал поступок украинского борца Артура Костюка, который во время церемонии награждения на молодежном чемпионате Европы в Сербии покинул пьедестал и встал спиной к залу во время исполнения российского гимна, передает РИА «Новости».

    Мамиашвили отметил: «Конечно, жаль этих ребят. Но никакого другого чувства, кроме жалости, его решение не вызывает: бедолага стоит в стороне и ерзает».

    По словам главы ФСБР, подобное поведение связано с ситуацией на Украине, где, по его мнению, «агония принимает и такие формы». Мамиашвили выразил уверенность, что в будущем между странами обязательно наладятся нормальные отношения.

    Молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в сербском городе Зренянин с 10 по 15 марта. Для российских спортсменов этот турнир стал первым официальным стартом под флагом и с гимном России после 2021 года. В весовой категории до 86 килограммов золото завоевал россиянин Бозигит Исламгереев, Костюк занял третье место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский прыгун в высоту Мазур заявил, что олимпийский чемпион Сергей Бубка должен быть лишен всех титулов. Чемпионка мира по семиборью Белинская выразила негативное отношение к спортсменам из России. Украинский гимнаст Верняев подвергся травле после публикации совместной фотографии с российским спортсменом.

    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    12 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Медведев: «Золотой миллиард» зарабатывает баснословные деньги на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что страны «золотого миллиарда» используют конфликт на Украине для собственной выгоды и игнорируют глобальные технологические риски.

    Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» заявил, что украинский конфликт был спровоцирован Западом и используется странами «золотого миллиарда» для получения огромных доходов и решения узких политических задач, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что из-за этого кризиса мировое сообщество не уделяет должного внимания ключевым технологическим угрозам, включая искусственный интеллект, биотехнологии, беспилотные системы, аддитивные технологии и освоение космоса. Он подчеркнул, что существующие международные механизмы реагирования, включая структуры ООН, являются забюрократизированными и неэффективными.

    По мнению зампреда Совбеза РФ, значительные ресурсы и усилия чиновников тратятся впустую, а большинство жителей планеты остаются без защиты от новых рисков. Медведев выразил убежденность, что в будущем «договариваться все же придется», поскольку от этого зависит судьба человечества, положение которого становится все более сложным и тревожным. Завершая статью, он процитировал Сартра: «настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния».

    Ранее Дмитрий Медведев дал прогноз о скором завершении украинского кризиса. Он назвал Украину «Страной 404».

