Пушилин заявил о намеренном уничтожении ВСУ части водоканала

Tекст: Катерина Туманова

«Та часть канала (Северский Донец – Донбасс), которая находится под контролем вооруженных формирований Украины, конечно, она разрушена. Конечно, она повреждена, причем и разрывами боеприпасов, и умышленным повреждением со стороны вооруженных формирований Украины, но еще и временем», – заявил он РИА «Новости».

По словам Пушилина, канал без воды, водонасосные станции, которые были повреждены, требуют ремонта, а какие-то участки замены. При этом постоянный мониторинг участков на освобожденной территории ведется постоянно, выстраивается план восстановительных работ.

«Это единственная возможность для нас в полной мере обеспечить Донбасс водой. Поэтому канал Северский Донец – Донбасс будет восстановлен. И чем больше подготовительных мероприятий сделаем мы сейчас, тем легче и быстрее будет его восстановить после освобождения Славянска», – резюмировал глава ДНР.

