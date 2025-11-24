Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Пушилин сообщил о планах улучшить водоснабжение ДНР в декабре
В Донецкой народной республике сохраняется тяжелая ситуация с подачей воды, но ожидается положительная динамика уже к концу текущего года, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Ситуация с водоснабжением в Донецкой народной республике остается сложной – причина в действиях Киева, передает ТАСС. На текущий момент, по словам руководителя республики, существенных улучшений не наблюдается.
«С водой пока еще ситуация стабильно тяжелая, – отметил Пушилин. – Ждем улучшений определенных с учетом переброски, внутренней переброски водоводов уже в декабре–январе, что станет немного легче, по крайней мере для Донецко-Макеевской агломерации, для енакиевской группы городов, а также для Мариуполя и близлежащих населенных пунктов», – заявил он.
Пушилин добавил, что основной надеждой на улучшение остается запуск и переориентация водоводов внутри республики. По его оценке, это позволит стабилизировать положение хотя бы в некоторых наиболее пострадавших городах – в первую очередь в Донецке и Макеевке, а также в Мариуполе и ряде близлежащих населенных пунктов. Улучшения ожидаются в декабре–январе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал строительство дополнительной нитки водовода для повышения пропускной способности канала Дон – Донбасс.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает только половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, российские реки становятся важным геополитическим преимуществом для страны.