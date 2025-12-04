Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин

Tекст: Алёна Задорожная

«Любящий мужчина может тебя сфотографировать, передав нужное состояние», – допускает одна из опрошенных. Другая ей оппонирует: мужчины не способны отразить уникальность своей женщины на фото. «Если мы берем среднестатистического мужчину, ему это все не сдалось», – подчеркнула она.

Виной всему – не нежелание мужчин, а отсутствие практики съемок, объясняет другая собеседница. «Они не понимают, какой ракурс лучше выбрать, а мы знаем», – поясняет горожанка. «У нас нет в детстве и юности спроса на то, чтобы кого-то фотографировать», – подтверждает ее позицию один из опрошенных.

Впрочем, некоторые мужчины крайне внимательно относятся к фотографированию своих пассий. «Я понимаю, что важно сохранить в кадре, смотрю на детали. Но вообще мужчины, как правило, это игнорируют, им лень», – поделился молодой человек.

К слову, один из прохожих честно признался, что не умеет делать красивые кадры для своей возлюбленной: «Женщинам нужно что-то уникальное. А мужчина три кадра сделал и все», – поясняет он. Еще одной причиной неудавшихся фото москвичи называют усталость. «Человек просто устает от постоянных просьб что-то или кого-то сфотографировать. Особенно это касается времени в отпуске», – считает молодой фотограф.

Но не все так плохо – мужчины в последнее время немного научились фотографировать партнерш, считает москвичка. «Судя по всему, сейчас пошел тренд, когда парни узнают от своих девушек или подруг базовые навыки работы с фото. Так что часть из них вполне могут сделать удачный кадр», – пояснила она.

