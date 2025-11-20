Москвичи рассказали об атмосфере у них на работе

Tекст: Алёна Задорожная

«Я преподаю студентам. На мой взгляд, у нас прекрасная атмосфера. Очень надеюсь, что они тоже так чувствуют», – поделилась одна из горожанок. В свою очередь молодой человек рассказал, что, как правило, в офисных коллективах, занимающихся ИТ, «все дружат и общаются». «Я доволен тем, что занимаюсь своим любимым занятием – тестированием», – добавил он.

Некоторые москвичи заняты на двух и более работах, атмосфера в которых может разниться. «У меня несколько рабочих мест. В первом очень большой коллектив с разными людьми. Не все из них приятны в общении», – призналась женщина.

Другие не привязаны к какому-то месту деятельности. Рабочая обстановка для них – понятие очень растяжимое. «Я кинорежиссер, и поэтому очень доволен своей работой. Атмосфера у меня – это путешествия», – описал мужчина.

Иные вообще пришли к «философской» концепции: оптимальная атмосфера на работе – это ее отсутствие. «Я не работаю, поэтому мне все нравится», – иронизирует одна из опрошенных.

Впрочем, иногда хорошая атмосфера на рабочем месте и даже сам факт занятия любимым делом не спасают положение. «Я нахожусь в поиске работы. До этого занимался вычислительной математикой. Не нравится то, что там не очень много платят», – посетовал молодой человек. Стоит отметить, что атмосфера на работе создается не только коллективом, но и заботой работодателя. «Я очень доволен отсутствием переработок и бесплатными обедами», – добавил заводчанин.

Как выяснилось из ответов ряда респондентов, идеальную атмосферу создают те, кто работает на себя. При этом есть и минусы: самостоятельно сложно следить за дисциплиной. «Приходится искать мотивацию, чтобы вставать по утрам», – призналась девушка. «Мне нравится атмосфера у нас в коллективе, потому что эту работу организовал я», – добавил ее спутник. «Но иногда хочется, чтобы «сверху» давали задачи, объясняли. Чтобы был какой-то наставник. У меня такого нет. Но зато все мои сотрудники могут обратиться за помощью ко мне», – резюмировал он.

