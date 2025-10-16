  • Новость часаПесков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой автомобильной марки
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    Путин назвал объемы роста мирового спроса на нефть в 2025 году
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Рособрнадзор назвал дату старта ОГЭ-2026
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    27 комментариев
    16 октября 2025, 19:05 • В мире

    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря

    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Турция отличается от терпеливой Германии, а президент Эрдоган – от «обиженной ливерной колбасы» Олафа Шольца» – такими словами эксперты описывают реакцию Анкары на возможную диверсию против «Турецкого потока», подготовкой которой занимаются Британия и Украина. Эксперты отмечают, что хотя ссора с Турцией отразится негативно на Украине, ЕС и Британии, вероятность безрассудного решения не исключена. Рискнут ли Лондон и Киев повторить операцию, реализованную на «Северных потоках»?

    Британия и Украина готовят диверсию на газопроводе «Турецкий поток». По словам директора ФСБ Александра Бортникова, спецслужбы двух стран планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты инфраструктуры. Кроме того, в операции предполагают использовать беспилотники и безэкипажные катера (БЭК).

    Глава ФСБ также добавил, что под патронажем Лондона на территории РФ уже проводились теракты. В частности, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 спланировали удары БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Соединенное Королевство также причастно к реализации операции «Паутина».

    Бортников напомнил, что еще одна серия диверсий была осуществлена накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», – сказал он.

    Он также указал на причастность стран НАТО к появлению якобы российских дронов в воздушном пространстве Евросоюза. Примечательно, что провокации с БПЛА происходят в период обсуждения планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину. Упоминание Британии в контексте диверсионной деятельности не вызывает удивления – «англичанка» продолжает «гадить».

    Ранее ФСБ назвала Лондон основным источником мировых кризисов. В августе 2025 года в СВР заявили, что Соединенное Королевство намерено подорвать танкер, чтобы ввести жесткие вторичные санкции для стран, закупающих у России энергоресурсы. В октябре британский министр обороны Джон Хили публично пообещал, что Москва не победит в конфликте на Украине.

    Британия с самого начала СВО была ключевым «ястребом войны», им она остается и по сей день, отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Они напомнили, что планы на диверсии на газопроводах в Черном море «вынашивают уже давно». «Они активно готовят водолазные группы. Украинским пловцам поставляют автономные подводные аппараты разных типов», – указали эксперты.

    Отметим, по данным Минобороны России, подразделения британских ВМС участвовали в подготовке взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Россию не допустили к расследованию диверсий на трубопроводах в сентябре 2022 года, этим занимаются западные страны, которые спустя три года, как отметила в эфире радиостанции Sputnik Мария Захарова, ничего не сделали.

    Согласно версии, собранной на основе данных немецкой прокуратуры и СМИ, к диверсии причастна группа под руководством украинца Сергея Кузнецова, который в августе был задержан в Италии. Диверсанты арендовали парусную яхту «Андромеда». Судно вышло из немецкого порта Росток и направилось в сторону датского острова Борнхольм. Водолазы установили на газопроводы взрывные устройства с таймерами, а затем вернулись в Росток. 26 сентября 2022 года произошли взрывы.

    Однако повторение этой операции на «Турецком потоке» невозможно в силу гидрологических особенностей, отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Черное море значительно глубже Балтийского. На маршруте прохождения «Турецкого потока» глубина превышает одну тысячу метров. А водолазы могут работать лишь на отметке до 200 метров», – пояснил собеседник.

    Однако это не исключает возможных диверсий с применением безэкипажных подводных аппаратов,

    добавил он. Напомним, в январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в «Турецкий поток». В Кремле атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева.

    «Турецкий поток» состоит из двух параллельных ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров в год. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для транзита через территорию Турции в страны Европы», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он уточнил, что разделение ниток на «турецкую» и «европейскую» условное, поскольку «объемы могут перетекать». Поэтому возможный аргумент тех, кто планирует диверсию, в том, что цель – отрезать только Старый Свет от российских энергоресурсов – сомнительный. По словам собеседника, подрыв газопровода ударит по интересам Турции.

    «Россия – крупнейший поставщик газа Анкаре. Ей необходим действующий «Турецкий поток». Дело в том, что все законтрактованные объемы не прокачать только лишь по «Голубому потоку». А других маршрутов поставок фактически не осталось, ведь Украина перекрыла транзит», – пояснил Юшков, спрогнозировав, что реакция Анкары на возможную диверсию будет крайне негативной.

    Если британские и украинские спецслужбы совершат теракт, то отношения Турции и с Западом, и с Украиной испортятся,

    считает эксперт. «У Анкары есть способы «нанести ответный удар» – например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», – детализировал аналитик.

    «Турция отличается от терпеливой Германии, а президент Эрдоган – от «обиженной ливерной колбасы» Шольца, которого потом сменил Мерц. Анкара не будет невнятно реагировать даже на угрозы терактов, как это делал Берлин», – соглашается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Впрочем, когда Британия оглядывалась на Турецкую республику? – риторически спросил он. – Отношения спецслужб двух этих государств – особая сфера. Есть мнение, что англичане неплохо взаимодействуют с восточными коллегами. Поэтому Эрдогана может ждать сюрприз даже со стороны своих военных».

    Несколько иного мнения придерживается Анпилогов. По его мнению, европейские власти считают, что те преимущества, которые они получат в результате осуществления диверсии, могут превзойти потенциальные потери. «Да, позиция Анкары крайне важна для Евросоюза в силу того, что республика – транзитный хаб и является для ЕС альтернативным окном к ресурсам Ближнего Востока», – отметил собеседник.

    «Потеря Турции из-за авантюрного и преступного акта станет серьезным ударом по безопасности ЕС. Но нужно понимать, что нынешнее руководство стран – членов Евросоюза превратно оценивает те риски, которые возникают от их действий, поэтому действуют абсолютно безрассудно и глупо», – подчеркнул эксперт. По оценкам Анпилогова,

    осуществление теракта на трубопроводе в ближайшее время весьма вероятно,

    поскольку «для Украины, Евросоюза и Британии во многом исчерпаны варианты действий в рамках конвенционального конфликта». Причем оппоненты не скрывают, что единственным вариантом как-то изменить ситуацию на поле боя является масштабная диверсия.

    Так, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет осуществлять фактически террористические атаки на Россию и ее инфраструктуру, напомнил Анпилогов. «Британское руководство открыто не подставляется, хотя целый ряд отставных чиновников высказываются столь же прямо и без экивоков, утверждая, что против российской стороны можно использовать любые средства. Эта позиция не только Британии, но и ЕС», – уточнил эксперт.

    «К тому же взрывы на «Северных потоках» сошли виновным с рук. Если британские и украинские спецслужбы проведут операцию против «Турецкого потока», то на Западе никто им не скажет плохого слова – наоборот, они станут героями. Сильнее всех аплодировать Лондону и Киеву, вероятно, будет Дональд Трамп», – добавил Ткаченко. Он напомнил, что нынешняя стратегия президента США – лишить мировые рынки российских энергоносителей.

    В случае подрыва «Турецкого потока» Россия столкнется с серьезными последствиями.

    «С 2022 года мы сократили поставки газа в Европу, а значит, и добычу, примерно на 130-140 млрд кубометров. В случае диверсии на газопроводе мы будем вынуждены сократить еще примерно на 16 млрд кубометров, а с учетом поставок непосредственно на турецкий рынок – около 33 млрд кубометров. Эти объемы важны, потому что 30% от рыночной стоимости – это экспортная пошлина, которая идет напрямую в бюджет», – детализировал Юшков.

    Эксперты допускают: заявление ФСБ – это сигнал, что российским спецслужбам удалось купировать угрозу теракта. Впрочем, любой газопровод не застрахован от операций подобной той, что была на «Северных потоках», когда в международных водах установили и активировали мощное взрывное устройство, подчеркнул Анпилогов.

    «Защитить весь «Турецкий поток», который лежит на достаточно серьезных глубинах, – трудная задача. Внимание в первую очередь уделяется конечным участкам трубопровода, которые проходят на мелководье, компрессорным станциям», – детализировал собеседник. Он напомнил, что военные корабли патрулируют маршрут прохождения газопроводов в Черном море.

    «Кроме того, присутствует определенная система контроля целостности трубопровода – это механизмы, датчики, которые показывают в том числе давление в трубе. Наконец, периодически производится инспекция подводной части газопровода для того, чтобы понять его состояние. Это минимальный контур безопасности, который обеспечивает сохранность «Турецкого потока» от диверсий», – заключил Анпилогов.

    Россия намерена привлечь ОЗХО для расследования применения химоружия Киевом
    Стоимость золота на бирже поставила новый исторический рекорд
    Власти Кубани сочли небезопасным запуск парома из Турции в Сочи
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    Патриарх: Меньше надо думать об апокалипсисе, больше – о спасении души
    Лукашенко пошутил об очередях на заправках в Белоруссии
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

