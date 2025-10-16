Tекст: Анастасия Куликова

Британия и Украина готовят диверсию на газопроводе «Турецкий поток». По словам директора ФСБ Александра Бортникова, спецслужбы двух стран планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты инфраструктуры. Кроме того, в операции предполагают использовать беспилотники и безэкипажные катера (БЭК).

Глава ФСБ также добавил, что под патронажем Лондона на территории РФ уже проводились теракты. В частности, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 спланировали удары БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Соединенное Королевство также причастно к реализации операции «Паутина».

Бортников напомнил, что еще одна серия диверсий была осуществлена накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», – сказал он.

Он также указал на причастность стран НАТО к появлению якобы российских дронов в воздушном пространстве Евросоюза. Примечательно, что провокации с БПЛА происходят в период обсуждения планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину. Упоминание Британии в контексте диверсионной деятельности не вызывает удивления – «англичанка» продолжает «гадить».

Ранее ФСБ назвала Лондон основным источником мировых кризисов. В августе 2025 года в СВР заявили, что Соединенное Королевство намерено подорвать танкер, чтобы ввести жесткие вторичные санкции для стран, закупающих у России энергоресурсы. В октябре британский министр обороны Джон Хили публично пообещал, что Москва не победит в конфликте на Украине.

Британия с самого начала СВО была ключевым «ястребом войны», им она остается и по сей день, отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Они напомнили, что планы на диверсии на газопроводах в Черном море «вынашивают уже давно». «Они активно готовят водолазные группы. Украинским пловцам поставляют автономные подводные аппараты разных типов», – указали эксперты.

Отметим, по данным Минобороны России, подразделения британских ВМС участвовали в подготовке взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Россию не допустили к расследованию диверсий на трубопроводах в сентябре 2022 года, этим занимаются западные страны, которые спустя три года, как отметила в эфире радиостанции Sputnik Мария Захарова, ничего не сделали.

Согласно версии, собранной на основе данных немецкой прокуратуры и СМИ, к диверсии причастна группа под руководством украинца Сергея Кузнецова, который в августе был задержан в Италии. Диверсанты арендовали парусную яхту «Андромеда». Судно вышло из немецкого порта Росток и направилось в сторону датского острова Борнхольм. Водолазы установили на газопроводы взрывные устройства с таймерами, а затем вернулись в Росток. 26 сентября 2022 года произошли взрывы.

Однако повторение этой операции на «Турецком потоке» невозможно в силу гидрологических особенностей, отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Черное море значительно глубже Балтийского. На маршруте прохождения «Турецкого потока» глубина превышает одну тысячу метров. А водолазы могут работать лишь на отметке до 200 метров», – пояснил собеседник.

Однако это не исключает возможных диверсий с применением безэкипажных подводных аппаратов,

добавил он. Напомним, в январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в «Турецкий поток». В Кремле атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева.

«Турецкий поток» состоит из двух параллельных ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров в год. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для транзита через территорию Турции в страны Европы», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Он уточнил, что разделение ниток на «турецкую» и «европейскую» условное, поскольку «объемы могут перетекать». Поэтому возможный аргумент тех, кто планирует диверсию, в том, что цель – отрезать только Старый Свет от российских энергоресурсов – сомнительный. По словам собеседника, подрыв газопровода ударит по интересам Турции.

«Россия – крупнейший поставщик газа Анкаре. Ей необходим действующий «Турецкий поток». Дело в том, что все законтрактованные объемы не прокачать только лишь по «Голубому потоку». А других маршрутов поставок фактически не осталось, ведь Украина перекрыла транзит», – пояснил Юшков, спрогнозировав, что реакция Анкары на возможную диверсию будет крайне негативной.

Если британские и украинские спецслужбы совершат теракт, то отношения Турции и с Западом, и с Украиной испортятся,

считает эксперт. «У Анкары есть способы «нанести ответный удар» – например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», – детализировал аналитик.

«Турция отличается от терпеливой Германии, а президент Эрдоган – от «обиженной ливерной колбасы» Шольца, которого потом сменил Мерц. Анкара не будет невнятно реагировать даже на угрозы терактов, как это делал Берлин», – соглашается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Впрочем, когда Британия оглядывалась на Турецкую республику? – риторически спросил он. – Отношения спецслужб двух этих государств – особая сфера. Есть мнение, что англичане неплохо взаимодействуют с восточными коллегами. Поэтому Эрдогана может ждать сюрприз даже со стороны своих военных».

Несколько иного мнения придерживается Анпилогов. По его мнению, европейские власти считают, что те преимущества, которые они получат в результате осуществления диверсии, могут превзойти потенциальные потери. «Да, позиция Анкары крайне важна для Евросоюза в силу того, что республика – транзитный хаб и является для ЕС альтернативным окном к ресурсам Ближнего Востока», – отметил собеседник.

«Потеря Турции из-за авантюрного и преступного акта станет серьезным ударом по безопасности ЕС. Но нужно понимать, что нынешнее руководство стран – членов Евросоюза превратно оценивает те риски, которые возникают от их действий, поэтому действуют абсолютно безрассудно и глупо», – подчеркнул эксперт. По оценкам Анпилогова,

осуществление теракта на трубопроводе в ближайшее время весьма вероятно,

поскольку «для Украины, Евросоюза и Британии во многом исчерпаны варианты действий в рамках конвенционального конфликта». Причем оппоненты не скрывают, что единственным вариантом как-то изменить ситуацию на поле боя является масштабная диверсия.

Так, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет осуществлять фактически террористические атаки на Россию и ее инфраструктуру, напомнил Анпилогов. «Британское руководство открыто не подставляется, хотя целый ряд отставных чиновников высказываются столь же прямо и без экивоков, утверждая, что против российской стороны можно использовать любые средства. Эта позиция не только Британии, но и ЕС», – уточнил эксперт.

«К тому же взрывы на «Северных потоках» сошли виновным с рук. Если британские и украинские спецслужбы проведут операцию против «Турецкого потока», то на Западе никто им не скажет плохого слова – наоборот, они станут героями. Сильнее всех аплодировать Лондону и Киеву, вероятно, будет Дональд Трамп», – добавил Ткаченко. Он напомнил, что нынешняя стратегия президента США – лишить мировые рынки российских энергоносителей.

В случае подрыва «Турецкого потока» Россия столкнется с серьезными последствиями.

«С 2022 года мы сократили поставки газа в Европу, а значит, и добычу, примерно на 130-140 млрд кубометров. В случае диверсии на газопроводе мы будем вынуждены сократить еще примерно на 16 млрд кубометров, а с учетом поставок непосредственно на турецкий рынок – около 33 млрд кубометров. Эти объемы важны, потому что 30% от рыночной стоимости – это экспортная пошлина, которая идет напрямую в бюджет», – детализировал Юшков.

Эксперты допускают: заявление ФСБ – это сигнал, что российским спецслужбам удалось купировать угрозу теракта. Впрочем, любой газопровод не застрахован от операций подобной той, что была на «Северных потоках», когда в международных водах установили и активировали мощное взрывное устройство, подчеркнул Анпилогов.

«Защитить весь «Турецкий поток», который лежит на достаточно серьезных глубинах, – трудная задача. Внимание в первую очередь уделяется конечным участкам трубопровода, которые проходят на мелководье, компрессорным станциям», – детализировал собеседник. Он напомнил, что военные корабли патрулируют маршрут прохождения газопроводов в Черном море.

«Кроме того, присутствует определенная система контроля целостности трубопровода – это механизмы, датчики, которые показывают в том числе давление в трубе. Наконец, периодически производится инспекция подводной части газопровода для того, чтобы понять его состояние. Это минимальный контур безопасности, который обеспечивает сохранность «Турецкого потока» от диверсий», – заключил Анпилогов.