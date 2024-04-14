Я смотрю на карикатуру в лондонском журнале Punch от 29 сентября 1855 года «Двуглавая ворона в Крыму» – гербовый русский орел бежит по крымскому пейзажу, теряя перья, английские солдаты смотрят ему вслед: «Потрепали его. А давай догоним!». Это такой итог той самой Крымской войны (которая только называлась «Крымской», а на самом деле распростерлась аж до Петропавловска-Камчатского). То есть на самом деле являлась репетицией будущей Мировой.

Когда вы идете по улице Pall Mall в Лондоне, то первое, что бросается в глаза – огромные памятники в честь победы в Крыму. Вы понимаете, что Британия никогда не оставит попыток пролезть в Крым. Из принципа. Из вековой подлости. Из-за того, что она до сих пор – империя. Хотя многое изменилось, но вектор остался прежним.

Теперь они действуют в основном чужими руками. Этот modus operandi сформировался тогда, когда Лондон примерил на себя костюмчик финансовой столицы мира – то есть понял, что торговать чужими деньгами гораздо выгодней, чем что-то производить реальное. А заодно такая позиция позволяет дергать мир за ниточки, не привлекая внимания санитаров.

Не стоит тривиализировать этот процесс. Все гораздо проще и сложней. Вспомните, что именно британский экс-премьер Борис Джонсон торпедировал первые попытки ограничить кровопролитие в разразившейся СВО. Вспомните, кого до сих пор подозревают в сговоре с американцами с целью подрыва «Северных потоков». И поймете, что свою деструктивную работу полинялая империя не прекращает ни на минуту.

И да – они были единственными, кому удалось соскочить с Евро-проекта, который сам превращается в крипто-империю: они знают, что делают.

Поэтому, когда то там, то здесь мелькают уши британских политиков – какими бы безумными идиотами они ни выглядели со стороны, когда виднеются следы британских спецслужб, знайте: это оно – эхо недоигранных войн. И это Крым, который так и не дался им в руки.

Поэтому, когда всплывают различные факты причастности британских спецподразделений к каким-то диверсионным актам против Черноморского флота в Крыму – нет смысла не верить им. Вот, например, эпизод с высадкой украинского десанта на Тендровской косе. Они собирались захватить маяк.

Стратегически операция довольно спорная: типа зачем? Но демонстративные акции – известная фишка наших соседей. Не случайно сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу «голливудом», единственная цель которого – оправдать вливаемые Западом в украинский конфликт средства.

Тем временем ФСБ утверждает, что Великобритания, помимо подготовки диверсантов, поставляет ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, используя Украину как полигон для испытаний. И она же планирует вот такие акции типа десанта на Тендровской косе.

Из утекших документов уже ранее было известно, что на Украине действуют 50 военнослужащих Великобритании. Это представители британского Командования специального назначения (SAS). В их состав входят следующие подразделения: армейский 22-й полк SAS, полк специальной разведки SRR и флотский спецназ SBS, так называемая специальная лодочная служба, полноценное и высококвалифицированное подразделение морского спецназа. Тут ключевое слово «лодочная».

Дело в том, что десант на Тендровскую косу был уничтожен, а солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин взят в плен. Он-то и рассказал, что их готовили на базе «5 Rifles» бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир).

Деятельность центра курируется тем самым подразделением Special Boat Service, SBS. Если это не свидетельство непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, то что тогда свидетельство? Эти же британцы курировали атаки на остров Змеиный. И дроновые нападения на суда Черноморского флота планировались, похоже, ими же. Логично, что не украинцы сами по себе занимаются вербовкой агентуры в Крыму, в портах и т. д. У них есть опытные «кураторы».

Мы сейчас находимся в такой ситуации, что по «Положению о проливах», Турция не пропускает боевые корабли через Босфор – ни в какую сторону. И ничьи корабли. По причине горячей фазы конфликта.

Город Николаев, где строились такие мощные боевые единицы, как авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в советские годы, сейчас доживает в составе Украины. Следовательно, идет игра на выбивание боевых кораблей из состава Черноморского флота без возможности пополнять линейку. И задача – полностью запереть ЧФ, лишить его оперативного маневра. Оставить Севастополь и Крым без прикрытия с моря. Это масштабная задача – и без британского многолетнего опыта операций на море практически нерешаемая.

Но личико-то британская Гюльчатай показывать не спешит. Это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу». К его эскападам можно относиться по-разному, но по степени и качеству реакции со стороны русских политиков, конечно, в топе вице-председатель парламента Петр Толстой, чей предок Лев Николаевич лично принимал бой артиллеристом в Крыму: «Мы их всех убьем» – сказал он французскому журналисту. В мире царит, судя по всему, новая открытость.

И только англичане предпочитают подличать в тени.