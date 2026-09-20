Bloomberg назвало зависимость военных США от ИИ причиной удара по школе в Иране

Tекст: Антон Антонов

«Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведданные, устаревшие снимки и чрезмерная зависимость от ИИ способствовали ракетному удару, в результате которого погибли 123 ребенка в Минабе», – пишет Bloomberg.

В конце февраля администрация США потребовала масштабного воздушного нападения, и только за первые 24 часа было поражено более тысячи иранских целей.

Такой приказ сократил сроки выбора целей, что вместе с пробелами в информации, сокращением персонала по защите гражданских лиц и излишней надеждой на искусственный интеллект привело к фатальной ошибке. Полные результаты расследования, начатого в марте, до сих пор не опубликованы, хотя, по словам чиновников, оно завершено уже несколько месяцев.

Американские чиновники признали проблему устаревших разведданных. Хотя объект в Минабе много лет назад был идентифицирован как военный комплекс, существовали явные доказательства его перестройки и изменения назначения почти десять лет назад. Здание открыто функционировало как школа.

Во время атаки некоторые сотрудники Центрального командования США слишком полагались на ИИ, встроенный в систему Maven от компании Palantir Technologies Inc. За последний год Министерство обороны быстро сделало Maven основой американского военного аппарата, а несколько бывших высокопоставленных военных теперь работают в Palantir.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок перед атакой.

Эксперт Игорь Бедеров назвал причиной трагедии сбой в предоставленных искусственным интеллектом разведданных.