На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом
КСИР заявил об уничтожении дрона MQ-9 на востоке Ормузского пролива
Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.
Иранские военные успешно уничтожили ударный дрон MQ-9, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в восточной части Ормузского пролива.
«Силы КСИР при помощи новой современной системы ПВО сбили беспилотник MQ-9 в восточной части Ормузского пролива», – говорится в сообщении канала Press TV.
Подробности о принадлежности уничтоженного аппарата пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.
В конце августа силы противовоздушной обороны КСИР уничтожили над этим же проливом дрон США MQ-9.
В начале августа бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный американский аппарат.