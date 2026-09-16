Европейский союз резко нарастил закупки лекарств российского производства

Россия на две трети нарастила за июль экспорт лекарств в ЕС

Tекст: Мария Иванова

За второй месяц лета европейские государства импортировали российских медикаментов на 5,99 млн евро, передает РИА «Новости».

Это значение стало максимальным с сентября 2025 года. В годовом выражении стоимость поставок увеличилась на 36%.

Суммарно за период с января по июль Евросоюз приобрел у России лекарственных средств на 22 млн евро. Данный показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 21%.

При этом обратный экспорт фармацевтической продукции из Европы на российский рынок продемонстрировал небольшое снижение. Объем поставок сократился на 8% за месяц и на 5% за год, составив 617,6 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев прошлого года превысил 30 млн евро.

В июне поставки европейских товаров на российский рынок увеличились почти на 5%.

В сентябре 2025 года страны Евросоюза приобрели у России медикаменты на сумму более 7 млн евро.