На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Российские моряки на арестованном в Индии танкере остались без света
Арестованный в Индии танкер с российскими моряками остался без электроэнергии
Арестованный в районе индийского порта Парадип танкер UNITY с 21 российским моряком на борту остался без технического снабжения и регулярного ремонта, из-за чего судно периодически обесточивается, сообщила супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.
Арестованное судно UNITY с 21 российским моряком на борту находится в районе порта Парадип без технического снабжения и регулярного ремонта, передает РИА «Новости». Из-за этого танкер периодически обесточивается, рассказала супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.
Судно под флагом Камеруна заблокировано у берегов Индии с мая из-за коммерческого спора. Родственники отмечают, что судовладелец полностью игнорирует обращения экипажа. Из-за поломок на борту перестают работать кондиционеры и кухонная техника, что в условиях тропической жары создает тяжелые бытовые условия.
Российские моряки продолжают поддерживать безопасность судна. При этом сроки их списания и возвращения на родину постоянно переносятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года индонезийские спасатели экстренно эвакуировали российского моряка с нефтяного танкера MT Unity.
В апреле власти Намибии арестовали рыболовецкое судно VENUS-1 с российским экипажем из-за долгов компании-судовладельца.
В прошлом году Индия отказалась принять танкер Andaman Skies с российской нефтью.