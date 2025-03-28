Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.12 комментариев
Индия отказалась принять танкер с российской нефтью
Bloomberg: Индия отклонила заход танкера Andaman Skies с российской нефтью из-за сертификации
Индийские власти отказали танкеру Andaman Skies, перевозившему российскую нефть, в швартовке в порту Вадинар из-за недочетов в документации, связанных с непризнанием сертификации компании Dakar Class.
Как сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источник, Индия отказала в швартовке танкеру Andaman Skies, перевозившему около 800 тыс. баррелей российской нефти. Танкер, принадлежащий компании «Лукойл», загрузился в порту Мурманска и направился в порт Вадинар для снабжения нефтеперерабатывающего завода Indian Oil Corp. Однако разгрузка, запланированная на 30 марта, не состоялась, передает Ura.ru.
Танкер Andaman Skies, построенный в 2004 году, должен был предъявить сертификат о мореходности, выданный членом Международной ассоциации классификационных обществ или уполномоченной индийской организацией. Как отмечает Reuters, судно получило сертификат от компании Dakar Class, которую Индия не признает.
Танкер застрахован в российской компании «Согласие». По мнению аналитиков, действия индийских властей указывают на усиление контроля за судами, перевозящими российскую нефть, особенно после введения санкций США в 2025 году, что снизило объемы поставок в Индию и Китай.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине.