Иордания нанесла авиаудары по террористам в Сирии

При ударе ВВС Иордании по позициям террористов в Сирии погибли пять человек

Tекст: Катерина Туманова

«В понедельник королевские ВВС Иордании провели специальную операцию под названием «Иорданское возмездие – Хмуд», направленную против укрытий террористических организаций на юге Сирии», – приводит РИА «Новости» данные государственного агентства Petra со ссылкой на вооруженные силы королевства.

В заявлении отмечается, что операция стала ответом на гибель граждан в результате нападения у церкви в провинции Эль-Карак.

По данным главного департамента здравоохранения сирийской провинции Дераа, в результате иорданских авиаударов погибли пять мирных жителей, в том числе женщины и дети, сообщило государственное агентство Сирии SANA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы безопасности Иордании задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак. Минздрав королевства 24 октября сообщил о восьми погибших при этом теракте.

Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иордании.