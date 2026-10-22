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Хуситы начали спасать экипаж атакованной в Красном море индийской яхты
Хуситы начали спасение 14 индийцев с атакованной в Красном море яхты
Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении операции по спасению 14 граждан Индии с яхты, подвергшейся удару со стороны Саудовской Аравии.
Индийское судно подверглось атаке в Красном море недалеко от острова Зукар, передает ТАСС.
«Саудовский враг атаковал индийскую яхту недалеко от острова Зукар, на борту которой, по предварительным данным, находились 14 граждан Индии. Вооруженные силы Йемена спасают их и предоставят более подробную информацию позже», – заявил Сариа.
Остров Зукар расположен между побережьями Йемена и Эритреи вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.
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