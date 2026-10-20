  • Новость часаПезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня

    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    «Автодор» запустил лазерную систему для водителей на трассе М-4 «Дон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная компания «Автодор» запустила в пилотном режиме комплекс из трех лазеров на Восточном обходе Краснодара для повышения бдительности автомобилистов.

    Система установлена на 1319-м километре автодороги М-4 «Дон». Экспериментальный комплекс формирует световые лучи синего, красного и зеленого цветов, которые веером расходятся над трассой на расстояние более трех километров, передает ТАСС.

    В пресс-службе госкомпании пояснили, что лазеры призваны привлечь внимание автомобилистов, направляющихся из Краснодара, и помочь им сконцентрироваться на дорожной обстановке. Отмечается, что ранее подобная технология была впервые опробована в Китае, где показала положительный эффект.

    После завершения тестирования на Восточном обходе Краснодара специалисты оценят результаты эксперимента. В дальнейшем «Автодор» рассмотрит возможность применения аналогичных систем на других подведомственных автомобильных дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду «Автодор» зафиксировал более 80 млн проездов по трассе М-12 «Восток».

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    19 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мирошник назвал актом глумления удар ВСУ по похоронной процессии в ЛНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске запредельным бесчеловечным актом.

    Атака украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске стала запредельным бесчеловечным актом и открытым глумлением над традиционными устоями, подчеркнул Мирошник в Telegram-канале.

    «Сложно выдумать что-то более бесчеловечное, чем атака по похоронной процессии! Это открытое глумление над традиционными для нашего народа устоями!» – заявил дипломат.

    По его словам, в этом поступке проявляется звериная желчь и ненависть оператора беспилотника, который через камеры дрона смотрит в глаза жертве, везущей на кладбище тело близкого человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека.

    В воскресенье в результате атак на муниципалитеты республики погибли еще три человека.

    В субботу атака украинских военных оставила без света десятки населенных пунктов региона.

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    19 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Оверчук: Иран завершил выкуп земель для железной дороги «Решт – Астара»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская сторона завершила выкуп земельных участков, предназначенных для строительства железнодорожной линии «Решт – Астара», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Иран проинформировал российскую делегацию о завершении выкупа земельных участков под будущую железную дорогу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    «Обсудили статус реализации нашего проекта «Север-Юг», строительства участка будущей железной дороги Решт-Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем подтверждения документального, что состоялся», – рассказал Оверчук по итогам встречи с первым вице-президентом Ирана Мухаммад-Резой Арефом на полях заседания совета глав правительств государств – членов ШОС.

    Вице-премьер уточнил, что работа над созданием этого железнодорожного маршрута уже активно ведется профильной российской компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал продолжение совместного с Азербайджаном развития коридора «Север – Юг».

    В июле президент Владимир Путин заявил о росте поставок по этому маршруту.

    Глава МИД Сергей Лавров спрогнозировал скорый прогресс в реализации проекта коридора «Север – Юг».

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    19 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Николай Басков получил от президента Владимира Путина телеграмму с поздравлениями по случаю 50-летнего юбилея.

    Певец опубликовал фотографию с правительственной телеграммой в соцсетях, передает РИА «Новости». В тексте телеграммы президент отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему выступать на престижных концертных площадках и радовать поклонников.

    Путин также пожелал певцу здоровья и благополучия. Басков поблагодарил главу государства, назвав внимание президента большой честью и высокой оценкой. Он пожелал Путину здоровья, энергии и успехов в работе на благо России.

    Баскову исполнилось 50 лет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин направил поздравления с 75-летием президенту Индонезии Прабово Субианто.

    На прошлой неделе он поздравил живущего в Австралии блокадника с 90-летием.

    В августе Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством».

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    19 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Умер профессор МГУ и МДА Валерий Саврей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Профессор Московского государственного университета (МГУ) и Московской духовной академии (МДА), исследователь трудов отцов христианской церкви Валерий Саврей скоропостижно ушел из жизни.

    О смерти ученого сообщила кафедра философии и религиоведения философского факультета университета, передает РИА «Новости». «Скоропостижно скончался Валерий Яковлевич Саврей, доктор философских наук, профессор, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московской духовной академии. Он был известен как автор исследований по истории философско-богословской мысли ранней патристики», – говорится в сообщении кафедры.

    Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким профессора.

    Валерий Саврей проработал на кафедре философии религии и религиоведения более 15 лет. Он читал студентам авторские курсы по притчам в религиях мира и архитектонике философского текста, а также преподавал философию религии для магистров.

    В начале октября скончался один из создателей Петербургского университета МВД Сальников.

    До этого академик РАН, основатель НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ) Гарри Попов умер на 92-м году жизни.

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    19 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Подозреваемых в хищении выплат у бойцов СВО задержали в четырех регионах России

    Минобороны: В четырех регионах задержали группу за хищение выплат у бойцов СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В четырех регионах России задержаны 13 участников преступной группы, которые похищали выплаты у участников специальной военной операции, обманывая их при заключении контрактов, сообщило Минобороны.

    Злоумышленники находили в соцсетях будущих контрактников, представлялись волонтерами или кураторами военного ведомства и получали от них доверенности якобы для помощи с документами, сообщает Минобороны в Max.

    По доверенностям мошенники оформляли фиктивные браки и сделки, а также забирали доступ к банковским картам, с которых похищали единовременные выплаты и довольствие. Средний ущерб по каждому эпизоду составил 900 тыс. рублей.

    МВД, ФСБ и Следственный комитет задержали 13 подозреваемых в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Возбуждены уголовные дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мошенники выманили у участника СВО 3 млн рублей.

    Вдова другого военнослужащего лишилась 11 млн рублей после общения со злоумышленниками.

    Летом киевские мошенники прикрывались Российским Красным Крестом для обмана россиян.

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    19 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Вице-президент Ирана призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.

    Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.

    Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.

    Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.

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    19 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Мишустин сообщил об оказании масштабной гуманитарной помощи Ирану

    Мишустин: Россия оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва оказала масштабную гуманитарную помощь иранскому народу после того, как республика подверглась вооруженной агрессии.

    В ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в Таджикистане глава российского правительства сообщил об осуждении нападения на исламскую республику, передает РИА «Новости».

    «Россия осудила вооруженную агрессию против Исламской Республики Иран. По поручению Владимира Владимировича Путина мы оказали дружественному иранскому народу масштабную гуманитарную помощь, включая поставки лекарств и медицинских изделий», – заявил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин передал президенту Ирана приветствие от Владимира Путина.

    В апреле Россия направила новую партию гуманитарной помощи исламской республике.

    В марте Тегеран запросил у Москвы поддержку.

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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