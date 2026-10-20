Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

Tекст: Денис Тельманов

«Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.