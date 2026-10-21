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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 11:12 • Новости дня

    Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена

    Al Arabiya: Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту портового города Аден на юге страны.

    В районе воздушной гавани раздался мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших людях на данный момент не приводится.

    Аден расположен на юге Йемена и выполняет функции временной столицы международно признанного правительства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.

    В понедельник мятежники нанесли удары по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    Жертвами очередного ракетного удара по военному лагерю в Йемене стали 40 человек.

    18 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

    МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал международное сообщество признать йеменское движение «Ансар Алла» террористической организацией.

    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

    Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.

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    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    18 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо

    Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза

    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без присутствия американских военных в районе Ормузского пролива розничные цены на топливо увеличились бы в три раза.

    Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».

    «Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.

    По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

    В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.

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    21 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива не менее чем на 700 км, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    «Иран вынудил американские военные корабли и фрегаты покинуть Ормузский пролив», – указал Мохеби, отметив, что до начала войны в Персидском заливе в районе находилось от 30 до 40 кораблей ВМС США, теперь же они держатся вдали от пролива.

    Иранский генерал заявил, что Ормузский пролив «закрыт на 100%» и проход через него отдельных небольших судов с отключенной навигацией не означает открытости для судоходства, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Подобные проходы Мохеби охарактеризовал как «воровство и контрабанду», оценив объем нефти, которую США, по его данным, перевозят таким путем, максимум в один–два млн баррелей, причем, как подчеркнул бригадный генерал, «это достигается с огромными затратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    КСИР пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в районе пролива.

    В понедельник КСИР назвал проложенные под Ормузским проливом интернет-кабели одной из возможных целей Ирана.

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    18 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Лавров назвал далекой цель создания Палестинского государства

    Лавров: Цель создания Палестинского государства сейчас представляется далекой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На данном этапе цель создания Палестинского государства в согласованных ООН параметрах представляется далекой, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «У всех вызывают глубокую озабоченность попытки вообще поставить крест на создании Палестинского государства. И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества категорически не согласны с таким подходом. На данном этапе, к сожалению, мы далеки от этой цели», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр добавил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа спустя год все еще остается лишь на бумаге. По его словам, изложенные в нем параметры контроля в анклаве не соблюдаются, ситуация развивается противоположным образом.

    Стороны договорились в рамках дальнейших совместных действий в ООН продолжать добиваться справедливости для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

    Весной глава МИД отметил ликвидацию намеков на создание государства на палестинских территориях.

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    18 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    МИД анонсировал переговоры Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Руководители дипломатических ведомств рассмотрят пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, об этом сообщается на сайте МИД России.

    «Предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного незаконной агрессией США и Израиля против Ирана, который нанес удар по стабильности и безопасности не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении министерства.

    Помимо этого, стороны планируют затронуть актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, дипломаты обсудят реализацию крупных совместных энергетических и транспортно-логистических проектов. Предстоящие переговоры должны способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине.

    Россия и государства региона подготовили новые инвестпроекты.

    Министр иностранных дел назвал далекой цель создания Палестинского государства.

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    18 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном

    Лавров назвал подход США к Ирану мешающим урегулированию

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подход Соединенных Штатов к конфликту с Ираном не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Российский министр принял участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, передает РИА «Новости».

    На итоговой пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства напомнил слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон несколько раз «уничтожил все руководство Ирана».

    «Наверное, это не тот подход, который может помогать далеко расположенному региону искать те самые договоренности, о которых сейчас мой друг сказал – на основе взаимного уважения, на основе международного права», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

    В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    18 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились в Бахрейне

    Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Бахрейне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что переговоры проходят на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

    В сентябре министры встречались в Москве, обсуждая обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе эскалацию конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Глава саудовского МИД тогда заявил, что Эр-Рияд выступает за политическое решение проблем в регионе, но готов к самозащите. Сергей Лавров назвал атаки хуситов на гражданские объекты неприемлемыми.

    ССАГПЗ – региональная организация, включающая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Ее цель – расширение сотрудничества стран-членов и выработка общих позиций по ключевым проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бахрейн.

    Во вторник Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность России ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    18 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили востребованность сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+.

    Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудили приоритетные вопросы российско-саудовских отношений, сообщает МИД России.

    «Выражен взаимный настрой на дальнейшее поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров встретился в Бахрейне с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в заседании стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. В начале месяца страны ОПЕК+ договорились сохранить действующие объемы добычи нефти.

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    18 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    При атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран на юге Саудовской Аравии, в результате чего шесть человек получили ранения.

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» обстреляли жилой район города Наджран на юге Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» заявление службы гражданской обороны королевства.

    По данным саудовского ведомства, спасатели уже приступили к ликвидации последствий падения снаряда. Уточняется, что пострадали шесть человек, а трем жилым домам и трем автомобилям нанесен материальный ущерб. Официальный представитель гражданской обороны подчеркнул, что нападения на гражданские объекты грубо нарушают международное гуманитарное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека погибли при крушении саудовского вертолета.

    В четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом.

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    19 октября 2026, 20:02 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам

    Хуситы атаковали ракетами объекты Saudi Aramco и аэропорты в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы за минувшие двое суток нанесли серию ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    Йеменские мятежники атаковали военные базы и нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, передает ТАСС. «Вооруженные силы Йемена <...> за минувшие 48 часов провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа.

    По его словам, ударам подверглись объекты компании Saudi Aramco в Янбу на западе королевства и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны, где в результате попаданий начались пожары.

    Кроме того, хуситы заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте, а также военно-морской лагерь и радиолокационные станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В четверг мятежники пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по королевству.

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    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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