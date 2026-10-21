Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена
Al Arabiya: Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту портового города Аден на юге страны.
В районе воздушной гавани раздался мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.
Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших людях на данный момент не приводится.
Аден расположен на юге Йемена и выполняет функции временной столицы международно признанного правительства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.
В понедельник мятежники нанесли удары по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.
Жертвами очередного ракетного удара по военному лагерю в Йемене стали 40 человек.