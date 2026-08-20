ЦБ заявил об проработке международных расчетов в цифровых рублях

ЦБ ведет переговоры о международных расчетах в цифровых рублях

Tекст: Катерина Туманова

«Мы обсуждаем с рядом зарубежных партнеров возможные решения. Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем», – рассказала Бакина РИА «Новости».

Она уточнила, что для международных операций необходимо наличие у других государств собственной платформы цифровой валюты центрального банка или аналогичной площадки. Также требуется встречное желание партнеров.

Цифровой рубль представляет собой новую форму валюты, эквивалентную обычному рублю. Все системно значимые российские банки готовы к его внедрению с 1 сентября. Россияне смогут открывать цифровые кошельки через банковские приложения.

По данным CBDC Tracker, полноценно цифровые валюты центральных банков запустили только три страны: Ямайка, Багамы и Казахстан. Пилотные проекты реализуются в Индии, Иране, ОАЭ, Турции, КНДР и странах ЕС, а разработка концепции идет в восьми государствах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля. Банк России также назвал лимит пополнения цифрового кошелька. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября.