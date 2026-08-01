Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные с 1 августа

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующая программа официально стартовала в начале текущего года, передает РИА «Новости». Для получения компенсации необходимо подать заявление в Социальный фонд России и регулярно вносить взносы.

Участникам предлагается выбрать базу для расчета платежей: 35 тыс. или 50 тыс. рублей ежемесячно. Размер отчислений составляет 3,84%, что эквивалентно 1344 или 1920 рублям. Платить нужно со следующего месяца после регистрации, а право на выплаты возникает спустя шесть месяцев участия.

Итоговая сумма пособия варьируется от 60% до 100% среднего дохода человека. Она рассчитывается с учетом общего трудового стажа и длительности участия в проекте. Данный период также учитывается при формировании будущей пенсии, однако декретные выплаты рамками эксперимента не предусмотрены.

Напомним, осенью прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект об оплате больничных для самозанятых.

В ноябре депутаты приняли этот документ в первом чтении.

В декабре президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.