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    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

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    1 августа 2026, 12:00 • Новости дня

    Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные

    Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные с 1 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне, работающие на себя и присоединившиеся к эксперименту по добровольному страхованию, с 1 августа могут рассчитывать на финансовую поддержку во время болезни.

    Соответствующая программа официально стартовала в начале текущего года, передает РИА «Новости». Для получения компенсации необходимо подать заявление в Социальный фонд России и регулярно вносить взносы.

    Участникам предлагается выбрать базу для расчета платежей: 35 тыс. или 50 тыс. рублей ежемесячно. Размер отчислений составляет 3,84%, что эквивалентно 1344 или 1920 рублям. Платить нужно со следующего месяца после регистрации, а право на выплаты возникает спустя шесть месяцев участия.

    Итоговая сумма пособия варьируется от 60% до 100% среднего дохода человека. Она рассчитывается с учетом общего трудового стажа и длительности участия в проекте. Данный период также учитывается при формировании будущей пенсии, однако декретные выплаты рамками эксперимента не предусмотрены.

    Напомним, осенью прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект об оплате больничных для самозанятых.

    В ноябре депутаты приняли этот документ в первом чтении.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    31 июля 2026, 23:43 • Новости дня
    Россия прекратила выплату взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России решило прекратить выплачивать членский взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в размере более 61 млн рублей, перенаправив средства на другие цели.

    Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году, передает РИА «Новости».

    «Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тыс. рублей», – сказано в распоряжении правительства.

    Заложенные в федеральном бюджете средства будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.

    Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали истощение мировых запасов урана к 2080 году. Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности. Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер».

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Сенатор Карасин объяснил удар по Одессе ответом на действия Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Вооруженных сил России на одесский порт стала адекватной реакцией на стремление властей Украины разрушить экономический и логистический потенциал страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    По его словам, действия российской армии стали закономерным шагом, передает Lenta.Ru.

    «Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть – нанести непоправимый удар по России», – заявил Карасин.

    Политик подчеркнул, что Вооруженные силы принимают адекватные ответные меры, лишая киевский режим возможности совершать подобные нападения. Он также добавил, что российские военные ежедневно достигают новых успехов. В качестве примера сенатор привел уничтожение 371 беспилотника за одни сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в этом городе.

    Сенатор Григорий Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников.

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    31 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Банк России зафиксировал новый рост максимальных ставок по депозитам

    Центробанк зафиксировал новый рост максимальных ставок по вкладам

    Tекст: Катерина Туманова

    К концу июля доходность сбережений в топ-10 банков страны продолжила увеличиваться, обновив показатели предыдущих периодов текущего месяца, отметили аналитики Центробанка.

    «Результаты мониторинга в июле 2026 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц таковы: I декада июля – 12,79%; II декада июля – 12,83%; III декада июля – 12,85%», – сказано в релизе ЦБ.

    Регулятор рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку на основе данных десяти ведущих банков, уточняет ТАСС. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При анализе учитываются только базовые предложения, доступные всем клиентам без дополнительных условий. Аналитики исключают продукты с капитализацией процентов, плавающими ставками, а также депозиты, требующие покупки инвестиционных паев или оформления страховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки. Орешкин назвал рискованным накопление резервов в валютах G7. ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    31 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    Автобус с футбольной командой «Факел» попал в жесткое ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    Двухэтажный туристический транспорт с игроками столкнулся на трассе с большегрузом, однако спортсмены избежали травм.

    Инцидент на трассе с участием кировской команды произошел в Ивановской области, передает ТАСС.

    В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили: «По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ».

    В ведомстве добавили, что 45-летний шофер автобуса повредил локоть, однако от госпитализации отказался. Сами футболисты и водитель грузовика не пострадали, разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года футболисты молодежной команды воронежского «Факела» избежали травм в аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон».

    В январе того же года два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса в Ивановской области.

    В июле текущего года превышение скорости водителем автобуса привело к травмированию пятнадцати пассажиров в Татарстане.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    1 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого

    Онколог Минздрава: Главным фактором развития рака легкого остается курение

    Tекст: Катерина Туманова

    Главным фактором развития онкологии дыхательной системы остается табакокурение, поэтому избавление от него повышает шансы сохранить здоровье, заявил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди во Всемирный день борьбы с раком легкого.

    «На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».

    Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.

    В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких.

    ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

    Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

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    31 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Завод «Красное Сормово» спустил на воду новый сухогруз

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижегородская верфь завершила важный этап строительства судна проекта RSD59, предназначенного для обновления отечественного грузового гражданского флота.

    Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), спустил на воду в Нижнем Новгороде сухогруз проекта RSD59 класса «река–море», передает ТАСС.

    В пресс-службе корпорации сообщили: «На заводе «Красное Сормово» состоялась церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Серийное строительство сухогрузов класса «река–море» ведется нижегородской верфью для обновления отечественного грузового гражданского флота».

    После завершения спуска судно будет достраиваться на воде. Затем оно отправится на ходовые испытания, чтобы проверить все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.

    В ОСК подчеркнули, что суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные габариты для Волго-Донского судоходного канала. Это обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

    Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов, включая пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь и опасные грузы.

    Универсальность характеристик позволяет судну эффективно работать на различных направлениях и в составе смешанных логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года нижегородское предприятие заложило первый сухогруз проекта RSD59.

    Весной Объединенная судостроительная корпорация запустила на этом заводе собственное производство винторулевых колонок для теплоходов класса «река–море».

    Осенью прошлого года инженеры представили первую российскую унифицированную платформу для серийного создания подобных судов.

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    31 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» локализовано

    Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим» локализовано

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вечером пятницы возникло возгорание, с которым оперативно справились привлеченные службы быстрого реагирования.

    «На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – сообщили в Telegram-канале предприятия.

    Там уточнили, что специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, результаты будут представлены в соцсетях компании.

    «Очаг возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» локализован», – сообщили в 22.16 в «Нижнекамскнефтехиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ночь на 31 июля локализовали возгорание на складе компании DNS во Владивостоке. Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали. Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после попытки атаки.


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    Грузия обыграла Россию в Океании из-за неявки противника

    Самая маленькая в мире республика – Науру – сменила название и отменила свое решение 17-летней давности о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами по примеру России. Грузия празднует. Но слишком поздно. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    • Медовый Спас 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 14 августа

      Медовый Спас в 2026 году православные верующие отметят в пятницу, 14 августа. В этот день в церковном календаре вспоминают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а в народной традиции праздник называют Медовым Спасом; с этой же даты начинается Успенский пост. Собрали красивые открытки, картинки и поздравления с Медовым Спасом 2026 года, а также коротко рассказываем, что означает праздник, что освящают в храме и какие традиции связаны с 14 августа.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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