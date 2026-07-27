В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ
При зачистке Белицкого в Донецкой народной республике штурмовые отряды обнаружили украинских военнослужащих, которые пытались укрыться от дронов в деревянных уборных, сообщил старший разведчик группировки войск «Центр» с позывным Дед.
«Досматривать приходится абсолютно все, вплоть до уличного туалета. Прятались даже в уличном туалете, заходят в туалет вдвоем и ныкаются там, думая, что мы их не видим», – рассказал военный РИА «Новости»..
Командир взвода Антон Гавришов добавил, что украинские силы регулярно пытались контратаковать позиции Вооруженных сил России в Белицком. Однако все подобные попытки своевременно выявлялись благодаря эффективной работе операторов беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы захватили в Белицком переодетых украинских диверсантов.
Операторы беспилотников зачистили около 20 блиндажей противника в районе Орехова в Запорожской области.
Напомним, ВС России освободили Белицкое на прошлой неделе.