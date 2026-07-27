Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Досматривать приходится абсолютно все, вплоть до уличного туалета. Прятались даже в уличном туалете, заходят в туалет вдвоем и ныкаются там, думая, что мы их не видим», – рассказал военный РИА «Новости»..

Командир взвода Антон Гавришов добавил, что украинские силы регулярно пытались контратаковать позиции Вооруженных сил России в Белицком. Однако все подобные попытки своевременно выявлялись благодаря эффективной работе операторов беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы захватили в Белицком переодетых украинских диверсантов.

Операторы беспилотников зачистили около 20 блиндажей противника в районе Орехова в Запорожской области.

Напомним, ВС России освободили Белицкое на прошлой неделе.