В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
В Днепропетровске подтвердили утечку аммиака после утреннего удара
Повреждение трубопровода на одном из промышленных объектов Днепропетровска вызвало выброс аммиака и сильное задымление в городе, сообщает ГСЧС Украины.
В ГСЧС заявили, что утечка аммиака произошла в Днепропетровске после утреннего удара по местному предприятию, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В результате атаки был поврежден трубопровод, что и привело к выбросу опасного вещества. Местные жители массово жалуются на сильное задымление.
Жители Днепропетровска пожаловались на сильный запах аммиака после серии взрывов.
В ноябре прошлого года ночные удары повредили газопровод и несколько предприятий на территории города.