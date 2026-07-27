Умер японский автор детективов Кэйго Хигасино

Tекст: Мария Иванова

О смерти 68-летнего автора популярных романов «Жертва подозреваемого X» и «Магазин чудес «Намия»» от рака толстой кишки сообщило издательство Kodansha, передает РИА «Новости».

Писатель ушел из жизни ранним утром 23 июля. Похороны уже прошли в кругу семьи, а информацию о возможной церемонии прощания опубликуют позднее.

Кэйго Хигасино родился в Осаке в 1958 году. После окончания университета он работал инженером и параллельно занимался литературой. Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 году получил престижную японскую премию Наоки за свой самый известный детектив.

За свою карьеру прозаик написал 106 книг, многие из которых были экранизированы. Совокупный тираж его произведений на родине превысил 100 миллионов экземпляров.

5 августа запланирован выход нового и последнего романа Хигасино под названием «Вечная память».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский мастер литературного хоррора Кодзи Судзуки скончался в возрасте 68 лет.