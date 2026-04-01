Италия в третий раз не попала на чемпионат мира по футболу

Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве просвещения России планируют ввести в школах обязательное изучение второго иностранного языка. Данный учебный план среднего общего образования будет реализован с сентября следующего года. В ведомстве пояснили, что изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования. Вводиться в программу он будет по желанию учеников и заявлению родителей.

«Учить языки нужно, наверное, чем раньше, тем лучше. В детстве языки гораздо легче усваиваются, чем в зрелом возрасте. У Корнея Чуковского в книге «От двух до пяти», посвященной детской речи, очень подробно на примерах детей рассматривается, как они усваивают свой первый язык – родной. И, насколько мне известно, в этом возрасте языков можно освоить много», – говорит Вассерман.

Он рассказывает, что дети, живущие в многоязычной среде, с легкостью осваивают все языки, бытующие вокруг них. Причем, как правило, они их не путают между собой. Однако это относится лишь к малышам в возрасте до пяти лет. Чем человек становится старше, тем больше сложностей вызывает освоение новых языков. Именно в связи с этим в школе уже нужны разнообразные, достаточно сложные методики изучения.

«Я и сам ни одним иностранным языком толком не владею, ведь кроме родного русского, знаю еще его украинский диалект, поскольку учил его в школьные годы. Поэтому на основе моего личного опыта я даже не могу толком сказать, насколько это вообще полезно», – делится депутат.

При этом он подчеркивает, что не все, кто иностранный изучает, владеет им. Он вспоминает, что в 90-е годы в одной известной передаче спросили, какой язык, по мнению англичан, самый распространенный в мире. Ответ был прост – ломанный английский. «Конечно, владеть несколькими языками полезно, но насколько мы ими владеем после школы, насколько хороши методики преподавания? Это отдельная проблема», – заключил Вассерман.

Ранее сообщалось, что в российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.