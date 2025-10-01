В Кремле отказались комментировать «глупые заявления» Уоллеса о Крыме

Песков: Кремль не считает нужным комментировать глупые слова Уоллеса о Крыме

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Кремль не считает целесообразным обсуждать заявления бывших западных чиновников о России, в частности призывы экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса наносить удары по Крыму, чтобы сделать полуостров «непригодным для жизни», передает ТАСС.

По словам Пескова, Кремль готов комментировать заявления действующих министров обороны.

«Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, – не считаем нужным их комментировать», – отметил Песков.

Ранее бывший министр обороны Британии Бен Уоллес предупредил, что «президент России Владимир Путин может вскоре обратить военную мощь против британцев в ответ за Крым».

В Крыму объяснили, что удары Украины по полуострову приведут к тяжелым последствиям для самой Украины.