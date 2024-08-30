В Британии испугались мести России за Крым

Tекст: Евгений Крутиков

Консервативный политик и отставной капитан шотландской гвардии Бен Уоллес уверен: Россия повернет всю свою военную мощь против Великобритании. Этой уверенности он посвятил целую статью для издания The Telegraph, в котором уже не первый раз выступает колумнистом.

По мнению Уоллеса, Россия исторически лелеет иррациональную неприязнь к Великобритании и ради этого переписывает историю, выставляя англосаксов нехорошими людьми и даже врагами.

Второй мотив всех наших конфликтов в его картине мира – месть Западу за «поражение в холодной войне», из-за которого silovoki (так и написано) чувствуют себя униженными.

«Зарубите себе на носу: Путин намерен с нами поквитаться. Мы должны быть готовы к неизбежному» – так завершает свой текст капитан Уоллес.

В истории был всего один случай, когда Россия и Британия воевали друг с другом напрямую, – Крымская война 1853–1856 годов.

Такое «дружелюбие» объясняется тем, что Великобритания предпочитала действовать чужими руками. Сейчас принято говорить «через своих прокси».

В разные периоды истории в роли прокси выступали и поляки, и персы, и турки, и японцы. Лондон даже финансировал и вооружал кавказские племена, засылал к черкесам и абхазам провокаторов, подстрекая их против России.

Но капитана Уоллеса особо интересует именно Крымская война, это уже не первый случай, когда он к ней обращается как к историческому аргументу в отношениях с Россией и в том, что считает пониманием России. По мнению бывшего министра обороны, западные политики и спецслужбы неправильно понимают русских и мотивы их поведения, которые на самом деле кроются в стремлении к той самой мести за события последних двух веков.

Первый (и весьма вопиющий) случай имел место быть на следующий день после начала СВО, 25 февраля 2022 года. На встрече с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере министр Уоллес сказал: «Шотландские гвардейцы надрали зад (kick the backside) царю Николаю I в Крыму, мы всегда можем это повторить».

Доподлинно неизвестно, участвовали ли предки Уоллеса в экспедиции в Крым. Возможно, это что-то личное. Но к самому Уоллесу как к гвардейскому капитану довольно много вопросов.

Он прослужил в шотландской гвардии восемь лет, но только на тыловых базах в разных странах и в боевых действиях никогда не участвовал. А уходя с поста министра обороны, оставил британскую армию с 40 танками и одной ядерной подлодкой на дежурстве.

Так что считать его профессиональным военным или даже военным администратором было бы комплиментом.

Это классический британский партийный политик, который в зависимости от обстоятельств может занимать любой пост. Так там устроено, что человек чуть ли не любого образования, профессии и жизненного опыта может сегодня быть министром сельского хозяйства, а завтра министром обороны – или наоборот. Эдак нетворчески британцы переняли опыт партии большевиков и раннего советского государства, будучи ограничены собственными политическими традициями: например, министром там может быть только избранный депутат палаты общин или член палаты лордов, а значит, скамейка запасных всегда коротка.

Общий нарратив нового текста Уоллеса состоит в том, что Россия иррациональна, иррационально мстительна и искажает историю. Он в сжатой форме пересказывает британскую точку зрения: Крымскую войну Британия не развязывала, западную интервенцию против Советов в 1918 году не устраивала, Гитлеру в 1930-х годах не помогала, Советский Союз не разваливала.

«Мы должны понимать, что, по версии Путина, корень всех ее бед – даже не США, а Британия, – пишет Уоллес. – Путин держит Британию под прицелом».

По большому счету это текст для внутреннего использования, чтобы шотландским гвардейцам приятно было, и его нельзя рассматривать как внешний посыл. Но он действительно интересен, поскольку представляет собой отражение коллективного мнения британской элиты о своем и нашем прошлом.

Статья Уоллеса – наглядная демонстрация того, насколько далеко разошлись наши исторические нарративы.

Например, Уоллеса откровенно раздражает глубокая историческая память россиян о Великой Отечественной войне. Он ерничает: «Если бы не западная трактовка истории, Россия бы выиграла Вторую мировую войну в одиночку. А холодной войны не было бы вовсе, потому что Восточная Европа, включая ГДР и Польшу, только и мечтали примкнуть к Москве».

В первом приближении это, конечно, обычное британское высокомерие. Но это не частное мнение, а устойчивый нарратив, еще 200 лет назад сложившийся образ мысли и восприятия мира, спорить с которым бесполезно. Надо просто признать, что интеллектуальная коллаборация с этой частью западного мира теперь невозможна. Это вопрос не практической и сиюминутной политики, а глубинной разницы в оценке мира и истории.

Сосуществовать с «британским миром» можно только в том случае, если ты, как говорили в другой исторический период, «морально разоружаешься» и полностью примешь чужую трактовку своей истории, которую британцы в школе проходят. Компромисс в этом вопросе невозможен даже в высоколобой академической среде.

Это пытались сделать с нами в период перестройки и в 1990-х годах. Подобное «разоружение» требуется и сейчас, а от так называемой новой эмиграции – в ультимативной форме. Недостаточно просто украинским флагом размахивать, надо еще и подтверждать, что в период Крымской войны Россия напала на Великобританию, а не наоборот.

При этом именно Великобритания один из мировых рекордсменов по созданию собственной героики и исторической мифологии. В Лондоне сотнями лет пестовали военно-политические мифы, созданные на пустом месте, и придумывали новые поводы для гордости.

Голливудские сюжеты типа «Спасти рядового Райана» глубоко вторичны по отношению к двухсотлетней британской пропаганде.

Взять ту же самую Крымскую войну и родных Бену Уоллесу шотландских гвардейцев, которые «могут повторить». Тогда, в здании Конной гвардии, он имел в виду так называемую тонкую красную линию. Сама эта фраза в англосаксонском мире стала символом героической борьбы немногочисленного отряда и применяется теперь как идиома.

А дело было так. 25 октября 1854 года под Балаклавой Уральский казачий полк проводил разведку в направлении британского лагеря. Прикрывал лагерь отряд шотландских горцев. Фронт прикрытия был длинным, и шотландский командир инициативно построил свой отряд в две шеренги (обычно в обороне строились по уставу в четыре), чтобы максимально растянуть линию стрелков. Горцы были одеты в типичные красные мундиры и килты – и чисто внешне с гор вокруг их позиции действительно выглядели как длинная красная линия.

Казаков было в два раза меньше, чем британцев, и атаковать их под ружейным огнем они не собирались. Они немного погарцевали в отдалении, а затем ускакали восвояси. Потерь не было ни со стороны казаков, ни со стороны шотландцев.

Британская пропаганда превратила этот эпизод в символ самоотверженности и героизма, как ранее произошло с так называемой атакой легкой кавалерии. Он до сих пор используется в англосаксонской пропаганде.

И эти люди предъявляют нам претензии по поводу шероховатостей в истории с дивизией Панфилова под Москвой?

Начиная с конца 1980-х годов в российском общественном сознании доминировал миф, будто мы с западным миром очень близки, почти одинаковы внешне и внутренне, а потому должны постоянно прислушиваться к их позиции по всем вопросам, включая трактовку исторических событий.

Западный мир прислушиваться к российской точке зрения при этом не собирался. Там по-прежнему убеждены в своей единственно верной позиции, но русская душа до сих пор рвется «понять другого», хотя в случае с британцами это бесполезно и бессмысленно.

Статья Бена Уоллеса – не самого выдающегося публициста Соединенного Королевства – лишний раз напомнила, насколько мы далеки друг от друга. И сблизиться без коренных изменений сознания с британской стороны нам уже невозможно.