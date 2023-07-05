В Британии назвали число оставшихся боеспособных танков

Великобритания не сможет вести военные действия против России из-за недостатка танков, указывает британская газета Daily Mail.

По информации издания, в Британии осталось всего 40 танков, около 12 фрегатов и эсминцев, готовых к военным действиям, у страны самая маленькая армия со времен императора Наполеона Бонапарта, пишет Daily Mail.

Как отметил член парламента Британии Марк Француа, Британия не сможет предоставить свою боевую дивизию для НАТО, даже в документах страны числятся 200 танков, из которых пригодны к боевым действиям только 40 единиц, передает Ura.ru.

Накануне глава ВС Великобритании признал, что «недоволен ситуацией» и что необходимы улучшения в запасах армии и Королевского флота. На что начальник Штаба обороны (CDS) адмирал сэр Тони Радакин заверил, что Великобритания является основным донором НАТО.



При этом его заявление о том, что Британия могла бы предоставить НАТО дивизию, а именно около 17,5 тыс. экипированных военных в сопровождении транспортных средств и артиллерии, в Палате общин сочли «фантазией».

Ранее в Британии оценили возможный разрыв дипотношений с Россией.