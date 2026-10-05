В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии
Telegraph: Брат Карла III Эндрю оспорил в суде обыски по делу Эпштейна
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в суд с иском к полиции, оспорив законность своего задержания и обысков.
Бывший принц Эндрю потребовал проверить, были ли действия правоохранительных органов законными, в частности выдача ордеров на обыск в его доме, пишет The Telegraph.
На этой неделе суд проведет закрытое слушание, где решит, следует ли обнародовать документы по этому иску. Это первый с 1649 года случай, когда член королевской семьи оспаривает уголовное преследование, отмечает РИА «Новости».
Эндрю задержали в феврале по делу о злоупотреблении полномочиями торгового представителя. По версии следствия, он пересылал государственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну. В конце 2025 года Карл III лишил брата всех титулов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Карл III распорядился допустить полицию к документам брата.
Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю.
Полицейские продлили обыски по делу экс-принца.