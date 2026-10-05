Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии

Telegraph: Брат Карла III Эндрю оспорил в суде обыски по делу Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Бывший принц Эндрю потребовал проверить, были ли действия правоохранительных органов законными, в частности выдача ордеров на обыск в его доме, пишет The Telegraph.

На этой неделе суд проведет закрытое слушание, где решит, следует ли обнародовать документы по этому иску. Это первый с 1649 года случай, когда член королевской семьи оспаривает уголовное преследование, отмечает РИА «Новости».

Эндрю задержали в феврале по делу о злоупотреблении полномочиями торгового представителя. По версии следствия, он пересылал государственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну. В конце 2025 года Карл III лишил брата всех титулов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Карл III распорядился допустить полицию к документам брата.

Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю.

Полицейские продлили обыски по делу экс-принца.