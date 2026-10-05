  • Новость часаФСБ задержала в Перми и Старом Осколе готовивших теракты украинских агентов
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    5 октября 2026, 10:36 • Новости дня

    Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии

    Telegraph: Брат Карла III Эндрю оспорил в суде обыски по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в суд с иском к полиции, оспорив законность своего задержания и обысков.

    Бывший принц Эндрю потребовал проверить, были ли действия правоохранительных органов законными, в частности выдача ордеров на обыск в его доме, пишет The Telegraph.

    На этой неделе суд проведет закрытое слушание, где решит, следует ли обнародовать документы по этому иску. Это первый с 1649 года случай, когда член королевской семьи оспаривает уголовное преследование, отмечает РИА «Новости».

    Эндрю задержали в феврале по делу о злоупотреблении полномочиями торгового представителя. По версии следствия, он пересылал государственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну. В конце 2025 года Карл III лишил брата всех титулов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Карл III распорядился допустить полицию к документам брата.

    Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю.

    Полицейские продлили обыски по делу экс-принца.

    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

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    2 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона

    Вышло специздание альбома Rubber Soul с ранее неизвестной песней Леннона

    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона
    @ Alex Whitehead/SWpix.com/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, в которое вошла ранее неизвестная композиция Джона Леннона.

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, релиз уже доступен на стриминговых платформах, передает РИА «Новости».

    Над пластинкой работали продюсер Джайлс Мартин и звукоинженер Сэм Окелл. Обновленный альбом представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского издания Capitol и миксе Dolby Atmos.

    В релиз вошли неиздававшиеся сессионные записи, демоверсии, новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out и неизвестная композиция Джона Леннона Little Girl. Альбом также поступил в продажу на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сайт Beatles объявил о выходе специального издания альбома Rubber Soul.

    В начале года певец Робби Уильямс опередил коллектив по числу альбомов в чартах.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму

    Партия зеленых Англии и Уэльса официально признала сионизм формой расизма

    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму
    @ Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Партия зеленых Англии и Уэльса на ежегодной конференции приняла политическую резолюцию, определяющую сионизм как расистскую идеологию, и призвала создать единое палестинское государство.

    Участники конференции большинством голосов одобрили документ под названием «Сионизм – это расизм» (1022 голоса против 813). Новая политика партии также требует заменить Израиль единым палестинским государством «с равными правами для всех», пишет Israel National News.

    Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на это решение. В ведомстве подчеркнули, что партия перестала функционировать как политическая сила и превратилась в «организацию, поддерживающую террор».

    Израильские дипломаты также отметили, что британские политики официально приняли зеленую идеологическую платформу движения ХАМАС, которая призывает к уничтожению Государства Израиль путем вооруженной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерным оружием. В прошлом году Лондон поставил ультиматум Израилю с требованием признания Палестины. В начале прошлого года йеменские хуситы пообещали скорый ответ на совместную атаку Британии, США и Израиля.

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    3 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов

    В Британии отменили рейсы поездов из-за клопов в кабинах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Машинисты в Великобритании отказались выходить на работу на маршрутах между Лондоном и Кентом из-за нашествия клопов в кабинах, что привело к отмене рейсов.

    Железнодорожный оператор Британии Southeastern был вынужден отменить несколько рейсов из-за того, что машинисты обнаружили клопов на своих рабочих местах и в личных вещах, сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на газету Daily Telegraph.

    Отмечается, что сотрудники отказались находиться в кабинах с насекомыми. Впервые клопы были замечены 22 сентября в поездах West Marina вблизи Гастингса. Тогда из-за проблемы были отменены два рейса.

    Позже один из поездов, продолжавших перевозку пассажиров, получил прозвище «клоповый поезд». При этом в зонах для пассажиров насекомых не нашли. Сейчас в депо работают специалисты по борьбе с вредителями, однако процесс уничтожения клопов оказался дорогим и трудоемким, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские энтомологи назвали новые виды древесных клопов в честь певицы Тейлор Свифт.

    Ранее Роспотребнадзор приостановил работу массажных кресел для отдыха в зале ожидания в Домодедово после укусов клопов и жалобы туриста.

    Позже стало известно, что резкое увеличение популяции азиатских коричнево-мраморных клопов в Московской области может быть связано с генетическими мутациями насекомых после успешной адаптации к местному климату.

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    4 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Появились подробности гибели британского военного на Украине

    Independent: Британский военный погиб при взрыве на испытаниях украинского оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Капрал Джордж Хули из Великобритании погиб на Украине в июне прошлого года после взрыва на испытаниях нового украинского оружия, сообщает Independent.

    Неизвестные ранее детали смерти Джорджа Хули опубликовал Independent. О смерти капрала британское министерство обороны сообщило 9 декабря 2025 года, уточнив, что он погиб вдали от линии фронта, сообщают СМИ.

    28-летний капрал был смертельно ранен 12 июня 2025 года. Он получил множественные травмы после того, как на испытаниях нового украинского оружия, где присутствовал военный, произошел взрыв.

    Командир британца рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспышку. Хули получил множественные осколочные ранения и умер в киевском госпитале. Расследование смерти было закрытым по просьбе семьи. Смерть капрала стала первым официальным признанием присутствия на Украине британских десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали в зоне спецоперации на Украине кадрового британского военного. В январе Лондон сообщил о росте числа британских военных на украинской территории. В 2025 году Великобритания признала присутствие своих военных на Украине.

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    3 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Карл III отказался извиняться за работорговлю в ходе визита на Карибы

    Telegraph: Правительство отговорило Карла III извиняться за работорговлю

    Tекст: Мария Иванова

    Во время турне по странам Карибского бассейна король Великобритании Карл III решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.

    Монарх посетит Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду в конце октября, где примет участие в саммите стран Содружества наций. В ходе поездки он не будет избегать обсуждения истории работорговли, однако от прямых извинений воздержится, пишет The Telegraph.

    Отказаться от официальных извинений королю посоветовало британское правительство. Как отметили в Букингемском дворце, вместо этого монарх выразит приверженность признанию самых мрачных дней прошлого, упомянет эту тему в своих речах и посетит мемориалы жертвам, отмечает РИА «Новости».

    В сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд исключил возможность выплаты Лондоном репараций за участие в работорговле. При этом страны Карибского бассейна планируют поднять вопрос о компенсациях на предстоящем саммите и могут подать против Великобритании иск в Международный суд ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Карл III решил призвать разработчиков искусственного интеллекта сохранить контроль людей над будущим.

    Тогда же монарх подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В августе сотрудник британского радио из любопытства запустил новость о смерти короля.

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    3 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    В Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд

    Полиция Британии отпустила шестого задержанного после инцидента у базы Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством, который был задержан по подозрению в подготовке теракта возле базы Королевских ВВС Фэрфорд.

    Мужчину задержали в районе Вестминстер в Лондоне в четверг, передает РИА «Новости».

    Об инциденте у авиабазы Фэрфорд стало известно 27 сентября. Правоохранительные органы задержали пятерых британских граждан по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям со взрывчаткой, в понедельник их также освободили под залог.

    База Фэрфорд является единственной в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили США использовать объект для операций против Ирана. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к событиям на авиабазе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе.

    Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном.

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    3 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    В Британии выявили крупнейшую вспышку лихорадки рогатого скота

    Guardian: В Британии произошла сильнейшая в истории вспышка блютанга у скота

    Tекст: Мария Иванова

    Британские фермеры столкнулись с крупнейшей за всю историю наблюдений вспышкой блютанга, или катаральной лихорадки рогатого скота.

    В Британии зафиксирована самая масштабная за время наблюдений вспышка катаральной лихорадки рогатого скота, также известной как блютанг. С начала июля выявили 2201 случай заражения, из которых 1103 пришлись на сентябрь, пишет The Guardian.

    Текущие показатели заболеваемости сезона 2026–2027 годов перекрыли суммарные данные за три предыдущих сезона. Традиционно африканский вирус впервые оказался на британской территории в 2023 году, а в текущем году инфекция добралась до Шотландии, отмечает РИА «Новости».

    Исследователи связывают продвижение болезни на север с потеплением климата, создающим благоприятные условия для размножения кровососущих насекомых-переносчиков.

    Блютанг вызывает у овец и коров лихорадку, появление язв, отек головы и посинение языка, нередко приводя к гибели скота. При этом для людей и сельскохозяйственной продукции вирус безопасен.

    В августе Национальный союз фермеров Британии предупреждал о кризисе в отрасли и угрозе продовольственной безопасности на фоне рекордной за 50 лет засухи и начавшегося распространения лихорадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году британские фермеры испугались роста импорта яиц с Украины.

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    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    2 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Переделать университеты в тюрьмы предложили в Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии предложили переоборудовать выставленные на продажу университетские помещения в тюрьмы для решения проблемы переполненности мест лишения свободы.

    Британский аналитический центр Prosperity Institute выступил с идеей переоборудовать под тюрьмы выставленные на продажу помещения университетов на фоне переполненности мест содержания преступников, передает РИА «Новости».

    «Дополнительные объекты можно использовать для разгрузки тюремной системы… Например, некоторые британские высшие учебные заведения продают помещения, а в некоторых случаях и целые кампусы, в рамках программ реструктуризации», – говорится в отчете центра «Создание места для справедливости: план по решению кризиса вместимости тюрем».

    Как отмечается в документе, покупка помещений у вузов и их переоборудование обойдется государству значительно дешевле, чем строительство мест для размещения заключенных с нуля.

    Кроме того, предлагается рассмотреть в этих же целях покупку школ-интернатов и учебных центров для медиков.

    С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские исправительные учреждения столкнулись с критической перегрузкой из-за массового возвращения рецидивистов. При этом в тюрьмах страны из-за повреждений и ремонта простаивают тысячи камер.

    Для решения проблемы нехватки мест власти запланировали масштабную амнистию преступников.

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    4 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Неизвестные застрелили мужчину на похоронной церемонии в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В лондонском районе Ист-Эктон сорокалетний мужчина получил смертельные огнестрельные ранения прямо во время похорон, на которых присутствовали до пятидесяти человек, включая детей.

    Инцидент случился в пятницу, передает РИА «Новости». Местные жители услышали звуки выстрелов и оперативно вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия медики попытались спасти раненого 40-летнего мужчину, однако он скончался от полученных травм.

    «Мы соболезнуем родным и близким человека, чья жизнь оборвалась в результате бессмысленного акта насилия. Там, где произошел инцидент, проходила похоронная церемония с большим количеством участников, однако то, что должно было стать поводом для единения в память о погибшем, обернулось горем», – заявил старший инспектор Брайан Хоуи.

    Представители Скотленд-Ярда уточнили, что на траурном мероприятии находились до 50 человек, среди которых были дети. Правоохранительные органы пока не провели задержаний и продолжают поиск возможных свидетелей преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженное нападение в лондонском районе Бромли привело к госпитализации четырех человек.

    Автомобиль въехал в группу пешеходов на западе британской столицы.

    Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила о двух погибших в результате стрельбы возле похоронной процессии.

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    4 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов

    The Times: Разбогатевший в России миллиардер Рубен уехал из Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский миллиардер и совладелец инвестиционной компании Reuben Brothers Дэвид Рубен переехал из Лондона в Монако на фоне ожидаемого изменения налогового законодательства новым правительством, сообщает The Times.

    По данным The Times, один из богатейших людей Великобритании Дэвид Рубен переехал этим летом в княжество Монако. Отъезд бизнесмена последовал за приходом к власти лейбористов, которые планируют ужесточить налоговое законодательство, пишет РБК.

    В конце октября британское правительство может повысить налог на прирост капитала для финансирования оборонных расходов. Кроме того, 88-летний миллиардер лишился специального статуса, который позволял ему платить налоги в Великобритании только с полученных внутри страны доходов. Вместе с Рубеном государство покинули и другие состоятельные граждане, включая стального магната Лакшми Миттала и гонщика Льюиса Хэмилтона.

    Братья Дэвид и Саймон Рубены сколотили первоначальный капитал в 1990-х годах на торговле металлами в России после распада СССР. Позднее они инвестировали средства в коммерческую недвижимость, инфраструктуру и дата-центры. Совокупное состояние семьи оценивается в 28 млрд фунтов стерлингов, что делает их вторыми по богатству в Великобритании. Младший брат Саймон перебрался в Монако около 40 лет назад из-за проблем со здоровьем и отсутствия в княжестве подоходного налога.

    Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф раскритиковал руководство Британии за неготовность справляться с миграционным кризисом и экономическими трудностями.

    В 2024 году королевство покинули почти 11 тыс. обладателей многомиллионных состояний.

    Более половины британских миллионеров заявили о готовности уехать из страны из-за возможного введения налога на богатство.

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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    5 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Британия потеряла 160 млрд долларов из-за отъезда богатейших людей

    Bloomberg: Британия лишилась 160 млрд долларов из-за оттока миллиардеров

    Tекст: Мария Иванова

    Общее состояние богатейших предпринимателей, покинувших Великобританию за последние два года из-за отмены налоговых льгот, достигло 160 млрд долларов.

    Тенденция массового отъезда состоятельных иностранцев из страны набрала обороты в преддверии прошлогодней налоговой реформы, пишет Bloomberg.

    Отток сверхбогатых превратился для Лондона в серьезную финансовую проблему, поскольку потерянные 160 млрд долларов превышают совокупное состояние миллиардеров, продолжающих жить в стране, отмечает РИА «Новости».

    Половина участников рейтинга покинула Британию после решения министра финансов Рэйчел Ривз отменить специальный налоговый режим для нерезидентов, переехав в Монако, Швейцарию и ОАЭ. Кроме того, власти повысили налоги на наследуемые активы и доходы участников сделок на частных рынках.

    Среди уехавших из-за налоговой реформы оказались один из богатейших жителей Британии Дэвид Рубен, магнат Лакшми Миттал и основатель хедж-фонда Rokos Capital Крис Рокос. По данным британского правительства, на долю одного процента самых высокооплачиваемых жителей приходится около 27% всех налоговых отчислений в стране.

    Отток капитала уже оказал давление на лондонский рынок предметов роскоши и элитной недвижимости, где покупатели начали требовать скидки из-за возросших инвестиционных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье британский миллиардер Дэвид Рубен переехал в Монако из-за высоких налогов.

    В прошлом году музыканты группы Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков страны.

    Британия потеряла почти 11 тыс. миллионеров после смены правительства.

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    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как изгнать бесов из рекламы

      Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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