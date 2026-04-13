    Мадьяр: Проукраинское правительство в Венгрии никто не хочет
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    Мадьяр заявил о предстоящих переговорах с Путиным
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    13 апреля 2026, 09:36 • В мире

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Tекст: Валерия Вербинина

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании?

    Если бы англичанин Марк Буллен, к примеру, был педофилом и братом короля, он мог бы творить что угодно и в любом случае отделался бы легким испугом. Но Буллену не повезло: 45 лет назад он родился в Брэкнелле, графство Беркшир, в самой обыкновенной семье и не имел даже самого завалящего титула. Судьба привела его в полицию Хертфордшира, где он проработал больше десяти лет. Однако куда больше полицейской рутины его интересовало совсем другое.

    По признанию Марка, он с детства увлекался Советским Союзом и Россией. Кончилось все тем, что он женился на россиянке, переехал жить в Петербург и стал работать в медиаслужбе футбольного клуба «Зенит». В 2022 году он получил российское гражданство. Так как его родные и друзья по-прежнему жили в Британии, он время от времени наведывался на родину их навестить.

    Как пишет Mirror, родственники и знакомые подшучивали над ним и говорили, что он, наверное, русский шпион. Однако то, что является шуткой с точки зрения своих, властями могло быть воспринято вполне серьезно: мало ли что, вдруг Буллен, к примеру, собирался выведать секреты английского футбола и тем самым нанести непоправимый ущерб родному государству.

    В ноябре 2024 года, согласно официальному отчету, он был задержан в британском аэропорту «сотрудниками контртеррористического отделения согласно статье 3 закона о противодействии терроризму и охране границ… У него были изъяты его цифровые устройства для изучения, после чего он был отпущен. Ареста произведено не было».

    Отчет не упоминает, что когда Буллена задержали в аэропорту, его допрашивали в течение четырех часов, не разрешили вызвать адвоката и не давали даже воды. Как бывший полицейский, Буллен считает такие действия плохо сочетающимися с законом. Что касается предмета допроса, то речь шла о так называемых отравлениях в Солсбери, которые произошли в 2018 году и в которых Великобритания обвиняет Россию.

    Еще в январе 2026 года сам Буллен сообщал, что британские власти уведомили его о лишении гражданства простым письмом по электронной почте. Теперь же в Лондоне сделали официальное заявление:

    «Лишение британского гражданства является важнейшим инструментом для того, чтобы защитить Соединенное Королевство от некоторых чрезвычайно опасных лиц, включая тех, кто замешан в террористических актах, враждебной деятельности по отношению к государству или серьезной организованной преступности. Решения о лишении гражданства никогда не принимаются поспешно, однако правительство всегда будет предпринимать любые действия, которые необходимы для безопасности государства».

    Честно говоря, если безопасности страны угрожает сотрудник футбольного клуба, дела ее плохи.

    Сама по себе ситуация вполне в стиле не то Кафки, не то Оруэлла: в ноябре 2024-го Буллену не было предъявлено никаких официальных обвинений, и после допроса его отпустили. Неизвестно, что могли найти в его смартфоне или ноутбуке люди, которые его допрашивали, и каким образом они могли это использовать против него. Однако явно были запущены некие тайные процедуры, и в итоге человека внесудебным путем лишили гражданства, не дав ему даже возможности оправдаться.

    Как рассказал Буллен, представители посольства, переславшие ему документ о лишении его гражданства, сообщили ему, что он может подать на апелляцию, но процесс будет засекречен, никаких доказательств ему не покажут, и он даже не будет знать, в чем именно его обвиняют.

    Судя по всему, понятие угрозы национальной безопасности позволяет отменить все общепринятые юридические процедуры – в стране, которая называет себя одной из древнейших демократий Европы. И это даже не говоря о том факте, что суды в Великобритании, во-первых, удовольствие весьма недешевое, а во-вторых, могут тянуться даже не годами, а десятилетиями. В ситуации же, когда гражданин выступает против государства – понятно, сколько шансов у гражданина доказать, что правда на его стороне.

    Но Буллену еще повезло, у него есть новая родина – Россия. Ситуации бывают куда более безвыходными. Взять, к примеру, резонансное дело урожденной британки Шамимы Бегум, дочери мигрантов из Бангладеш, которая в 15 лет отправилась в Сирию с двумя подругами из Лондона. В Сирии она оказалась на территории, контролируемой ИГИЛ*, и вышла замуж за одного из его бойцов. Через несколько лет Шамиму в лагере для беженцев на границе с Ираком отыскал западный журналист, и

    британское правительство, узнав о том, что она еще жива, лишило ее гражданства, назвав угрозой национальной безопасности.

    Дело Бегум получило большую огласку. Ее адвокаты напирали на то, что в ее случае имела место торговля людьми и сексуальная эксплуатация, и что лишение гражданства нарушает ее права и создает опасность для ее жизни, так как другого гражданства у нее нет. На это британские власти хладнокровно отвечали, что она может подать на гражданство по месту рождения родителей, то есть в Бангладеш. Попытки добиться пересмотра решения были, само собой, последовательно отклонены в Великобритании во всех инстанциях.

    Как отмечает адвокат и правозащитница Майя Фоа, в случае с Великобританией, если гражданство аннулировано, его чрезвычайно сложно вернуть. «Такие случаи очень-очень редки… особенно когда правительство утверждает, что действовало в интересах национальной безопасности», – заметила она.

    Психологически лишив Буллена гражданства, британские власти прежде всего нанесли удар по его личным связям. Если кто-то из его близких заболеет, если возникнет необходимость в его присутствии, он не сможет просто приехать, ему придется просить визу – и понятно, что власти сделают все, чтобы он ее не получил. С друзьями и знакомыми ему теперь проще будет встречаться на нейтральной территории, что не всем подходит. Кроме того, трудно поверить, что столь деспотичное государство не воспользуется всеми имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы не попытаться создать сложности тем, кто пожелает общаться с Булленом.

    Случай Буллена является для Британии важным прецедентом, потому что вместо обвинения предъявлены юридически несостоятельные доводы, что он слишком тесно связан с Россией, и потому что гражданства был лишен человек, который получил его по рождению. Прецедент этот имеет и международное значение. В России, например, гражданства лишают только через суд и только приобретенного. И даже в США, где при Трампе ужесточили законодательство в этой области, гражданство не аннулируется административно, его имеет право аннулировать, опять же, лишь федеральный суд.

    У данной истории о лишении гражданства есть еще один щекотливый аспект. Дело в том, что решение принимала министр внутренних дел Великобритании, а именно гражданка по имени Шабана Махмуд, дочь выходца из Пакистана. То, что Махмуд лишила гражданства чистокровного британца по фамилии Буллен – дополнительная политическая насмешка, иллюстрирующая демографические изменения в королевстве.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Страны Персидского залива начали искать замену вооружениям из США
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии
    В России резко выросла популярность азиатских мессенджеров
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
