Связь с Россией стала в Британии преступлением

Tекст: Валерия Вербинина

Если бы англичанин Марк Буллен, к примеру, был педофилом и братом короля, он мог бы творить что угодно и в любом случае отделался бы легким испугом. Но Буллену не повезло: 45 лет назад он родился в Брэкнелле, графство Беркшир, в самой обыкновенной семье и не имел даже самого завалящего титула. Судьба привела его в полицию Хертфордшира, где он проработал больше десяти лет. Однако куда больше полицейской рутины его интересовало совсем другое.

По признанию Марка, он с детства увлекался Советским Союзом и Россией. Кончилось все тем, что он женился на россиянке, переехал жить в Петербург и стал работать в медиаслужбе футбольного клуба «Зенит». В 2022 году он получил российское гражданство. Так как его родные и друзья по-прежнему жили в Британии, он время от времени наведывался на родину их навестить.

Как пишет Mirror, родственники и знакомые подшучивали над ним и говорили, что он, наверное, русский шпион. Однако то, что является шуткой с точки зрения своих, властями могло быть воспринято вполне серьезно: мало ли что, вдруг Буллен, к примеру, собирался выведать секреты английского футбола и тем самым нанести непоправимый ущерб родному государству.

В ноябре 2024 года, согласно официальному отчету, он был задержан в британском аэропорту «сотрудниками контртеррористического отделения согласно статье 3 закона о противодействии терроризму и охране границ… У него были изъяты его цифровые устройства для изучения, после чего он был отпущен. Ареста произведено не было».

Отчет не упоминает, что когда Буллена задержали в аэропорту, его допрашивали в течение четырех часов, не разрешили вызвать адвоката и не давали даже воды. Как бывший полицейский, Буллен считает такие действия плохо сочетающимися с законом. Что касается предмета допроса, то речь шла о так называемых отравлениях в Солсбери, которые произошли в 2018 году и в которых Великобритания обвиняет Россию.

Еще в январе 2026 года сам Буллен сообщал, что британские власти уведомили его о лишении гражданства простым письмом по электронной почте. Теперь же в Лондоне сделали официальное заявление:

«Лишение британского гражданства является важнейшим инструментом для того, чтобы защитить Соединенное Королевство от некоторых чрезвычайно опасных лиц, включая тех, кто замешан в террористических актах, враждебной деятельности по отношению к государству или серьезной организованной преступности. Решения о лишении гражданства никогда не принимаются поспешно, однако правительство всегда будет предпринимать любые действия, которые необходимы для безопасности государства».

Честно говоря, если безопасности страны угрожает сотрудник футбольного клуба, дела ее плохи.

Сама по себе ситуация вполне в стиле не то Кафки, не то Оруэлла: в ноябре 2024-го Буллену не было предъявлено никаких официальных обвинений, и после допроса его отпустили. Неизвестно, что могли найти в его смартфоне или ноутбуке люди, которые его допрашивали, и каким образом они могли это использовать против него. Однако явно были запущены некие тайные процедуры, и в итоге человека внесудебным путем лишили гражданства, не дав ему даже возможности оправдаться.

Как рассказал Буллен, представители посольства, переславшие ему документ о лишении его гражданства, сообщили ему, что он может подать на апелляцию, но процесс будет засекречен, никаких доказательств ему не покажут, и он даже не будет знать, в чем именно его обвиняют.

Судя по всему, понятие угрозы национальной безопасности позволяет отменить все общепринятые юридические процедуры – в стране, которая называет себя одной из древнейших демократий Европы. И это даже не говоря о том факте, что суды в Великобритании, во-первых, удовольствие весьма недешевое, а во-вторых, могут тянуться даже не годами, а десятилетиями. В ситуации же, когда гражданин выступает против государства – понятно, сколько шансов у гражданина доказать, что правда на его стороне.

Но Буллену еще повезло, у него есть новая родина – Россия. Ситуации бывают куда более безвыходными. Взять, к примеру, резонансное дело урожденной британки Шамимы Бегум, дочери мигрантов из Бангладеш, которая в 15 лет отправилась в Сирию с двумя подругами из Лондона. В Сирии она оказалась на территории, контролируемой ИГИЛ*, и вышла замуж за одного из его бойцов. Через несколько лет Шамиму в лагере для беженцев на границе с Ираком отыскал западный журналист, и

британское правительство, узнав о том, что она еще жива, лишило ее гражданства, назвав угрозой национальной безопасности.

Дело Бегум получило большую огласку. Ее адвокаты напирали на то, что в ее случае имела место торговля людьми и сексуальная эксплуатация, и что лишение гражданства нарушает ее права и создает опасность для ее жизни, так как другого гражданства у нее нет. На это британские власти хладнокровно отвечали, что она может подать на гражданство по месту рождения родителей, то есть в Бангладеш. Попытки добиться пересмотра решения были, само собой, последовательно отклонены в Великобритании во всех инстанциях.

Как отмечает адвокат и правозащитница Майя Фоа, в случае с Великобританией, если гражданство аннулировано, его чрезвычайно сложно вернуть. «Такие случаи очень-очень редки… особенно когда правительство утверждает, что действовало в интересах национальной безопасности», – заметила она.

Психологически лишив Буллена гражданства, британские власти прежде всего нанесли удар по его личным связям. Если кто-то из его близких заболеет, если возникнет необходимость в его присутствии, он не сможет просто приехать, ему придется просить визу – и понятно, что власти сделают все, чтобы он ее не получил. С друзьями и знакомыми ему теперь проще будет встречаться на нейтральной территории, что не всем подходит. Кроме того, трудно поверить, что столь деспотичное государство не воспользуется всеми имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы не попытаться создать сложности тем, кто пожелает общаться с Булленом.

Случай Буллена является для Британии важным прецедентом, потому что вместо обвинения предъявлены юридически несостоятельные доводы, что он слишком тесно связан с Россией, и потому что гражданства был лишен человек, который получил его по рождению. Прецедент этот имеет и международное значение. В России, например, гражданства лишают только через суд и только приобретенного. И даже в США, где при Трампе ужесточили законодательство в этой области, гражданство не аннулируется административно, его имеет право аннулировать, опять же, лишь федеральный суд.

У данной истории о лишении гражданства есть еще один щекотливый аспект. Дело в том, что решение принимала министр внутренних дел Великобритании, а именно гражданка по имени Шабана Махмуд, дочь выходца из Пакистана. То, что Махмуд лишила гражданства чистокровного британца по фамилии Буллен – дополнительная политическая насмешка, иллюстрирующая демографические изменения в королевстве.