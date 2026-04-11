    Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    11 апреля 2026, 15:15 • Новости дня

    Британцы стали массово воровать топливо на фоне рекордных цен

    The Times: Владельцы элитных авто в Британии начали воровать бензин

    Tекст: Мария Иванова

    Резкий скачок стоимости горючего спровоцировал небывалый всплеск хищений на автозаправочных станциях Соединенного Королевства, причем на преступление идут даже обладатели роскошных спорткаров.

    Водители в Британии стали значительно чаще уезжать с заправок без оплаты из-за подорожания горючего на фоне конфликта в Иране, передает ТАСС.

    Согласно данным цифровой платформы Forecourt Eye, в марте ежедневный ущерб от украденного бензина и дизеля на 500 АЗС вырос на 27%, достигнув 10,6 тыс. фунтов (11-14 тыс. долларов). В масштабах всей страны ежедневные потери могут составлять около 178 тыс. фунтов (240 тыс. долларов).

    Количество инцидентов, когда автомобилисты заявляют об отсутствии средств для оплаты после заправки, увеличилось на 22%. Кроме того, активизировались организованные группы, которые наполняют крупные канистры в минивэнах и затем перепродают топливо по сниженным ценам на трассах. Жертвами становятся владельцы колонок, которые теряют значительные суммы из-за действий злоумышленников.

    Зачастую в хищениях замешаны владельцы дорогостоящих автомобилей премиум-класса. «Это может сделать кто угодно – от владельца ржавого Ford Fiesta до Ferrari. В одном случае с разницей в 30 секунд у нас заправились и уехали без оплаты Aston Martin и Ferrari. Я потерял 300 фунтов лишь из-за этих двух машин», – рассказал владелец АЗС в графстве Эссекс Горан Рейвен.

    Несмотря на то что за кражу топлива предусмотрено до двух лет тюрьмы, полиция редко расследует дела с ущербом менее 50 фунтов (67 долларов), приравнивая их к мелким кражам. Ситуация усугубляется рекордным ростом цен: по данным RAC, в марте стоимость литра бензина выросла в среднем на 0,25 фунта, до 1,58 фунта (2,13 доллара), а дизеля – на 0,48 фунта, до 1,91 фунта (2,57 доллара).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, темпы роста стоимости бензина в Великобритании оказались самыми быстрыми с 2022 года.

    Власти королевства роанее обеспокоились перебоями в поставках нефти из Персидского залива.

    Британский премьер-министр Кир Стармер обвинил в скачках цен на коммунальные услуги президентов России и США.

    10 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Тактаров сравнил Россию и США

    Экс-боец смешанного стиля и актер Тактаров назвал Россию самой безопасной страной мира

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров заявил, что по сравнению с США Россия остается самой свободной страной, отметив многократный рост цен на бензин и резкое снижение безопасности в Америке.

    Тактаров отметил, что стоимость топлива в США в четыре раза выше, чем в России, а уровень безопасности, по его словам, крайне низкий. Он добавил, что в американских магазинах бездомные спокойно совершают кражи, и подчеркнул, что в России с такими проблемами не сталкивался, передает Lenta.Ru со ссылкой на Sport24.

    По мнению Тактарова, Россия является самой свободной страной в мире. Он выразил уверенность, что если бы у американцев не было кредитов, они бы переехали в Россию.

    Ранее американский актер Стивен Сигал заявил о гордости жить в России.

    Журналист Такер Карлсон отметил повышение уровня жизни россиян на фоне деградации американских городов.

    Переехавшие из США супруги объяснили выбор новой родины традиционными ценностями и сильной экономикой.

    10 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын бывшего американского лидера Джозефа Байдена Хантер Байден переехал за границу, скрываясь от исков со стороны представлявшей его интересы юридической компании, следует из судебных документов.

    Представитель известной политической династии обосновался за пределами страны из-за разбирательств с бывшими адвокатами, передает РИА «Новости».

    Юридическая фирма Winston & Strawn заявила, что Хантер Байден задолжал ей крупную сумму за ведение нескольких судебных процессов.

    В исковом заявлении, поданном в июне 2025 года, отмечалось проживание ответчика в штате Калифорния. Однако сейчас юристы пытаются взыскать более 50 тыс. долларов неоплаченных гонораров и набежавших процентов.

    «Господин Байден живет за границей. Он не может оплачивать услуги своих нынешних адвокатов. Он уже признал, что истец выставлял ему счета за юридические услуги, и значительная часть этих счетов по-прежнему остается неоплаченной», – отмечается в возражении на ходатайство истца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Американский суд прекратил уголовное дело против него о незаконном хранении оружия. Мать внебрачного ребенка Байдена-младшего потребовала арестовать мужчину за неуплату алиментов.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 19:41 • Новости дня
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов

    Минюст включил филолога Толстого в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Филолог и внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой внесен в реестр иностранных агентов.

    В сообщении на сайте ведомства отмечается, что решение принято 10 апреля 2026 года согласно распоряжениям министерства.

    По информации Минюста, Толстой распространял недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ведомство отмечает, что Толстой участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также взаимодействует с одной из таких организаций, запрещенных на территории России.

    Согласно имеющимся данным, Толстой проживает за границей. Вместе с ним в реестр были внесены Лилия Вежеватова, Василий Матенов, Роман Удот, общественный деятель Ризван Кубакаев, а также проект «Татар Шурасы».

    В марте Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина.

    11 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей
    Tекст: Катерина Туманова

    В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ФСБ опубликовала документы об инженерах компании, строившей крематории и газовые камеры для нацистских лагерей.

    В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

    В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

    В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

    По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

    Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

    На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    10 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший заместитель министра обороны Павел Попов получил 19 лет строгого режима, крупный штраф и лишение воинского звания по делу о коррупции.

    235-й гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, передает ТАСС.

    Генерал армии в отставке был осужден за получение особо крупной взятки и другие преступления, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн рублей и запрета занимать государственные должности в течение семи лет. Судья также постановил лишить Попова воинского звания генерала армии.

    Во время оглашения приговора Попов находился в СИЗО и слушал заседание по видеосвязи из-за состояния здоровья, ему 69 лет. Ранее государственное обвинение просило для бывшего высокопоставленного чиновника 22 года лишения свободы, штраф в 130 млн рублей и лишение воинского звания. В итоге суд назначил наказание, частично удовлетворив требования обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов заявил, что не причастен к инкриминируемым ему преступлениям.

    Военная прокуратура считает, что Попов создал организованную преступную группу для хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот».

    В материалах уголовного дела содержатся сведения о хранении Поповым дома немецкого пистолета «Маузер» и другого огнестрельного оружия.

    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    «Северяне» узнали, что ВСУ пополняют ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    10 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва здания
    Tекст: Вера Басилая

    На территории Владикавказа после взрыва в здании на Партизанском переулке был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

    По словам Мильдзихова, власти Владикавказа ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва, произошедшего в здании на Партизанском переулке, передаетТАСС.

    Глава администрации города Вячеслав Мильдзихов сообщил о введении режима ЧС в своем официальном телеграм-канале.

    «Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке», – говорится в заявлении.

    Следственный комитет возбудил дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

    Во Владикавказе на складе пиротехники произошел взрыв. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших.

    Из 14 пострадавших три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    11 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Le Point сообщил о массовом бегстве украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из Вооруженных сил Украины (ВСУ) через программы лечения за рубежом, пишет журнал Le Point.

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались программами лечения за рубежом, чтобы избежать возвращения в Вооружённые силы Украины, сообщает «Вести» со ссылкой на французский журнал Le Point. Французские журналисты отмечают, что каждый третий украинский военный, проходивший реабилитацию во французских госпиталях, не вернулся на родину.

    По оценкам Le Point, таким образом во Франции осталось более 20 тыс. украинских солдат, причем большинство из них находятся в стране нелегально. Издание отмечает, что эти военнослужащие часто находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитого на фронте.

    Le Point подчеркивает, что нельзя не понимать опасения украинских военных относительно возвращения на Украину и возможной отправки обратно на фронт. Однако французские журналисты считают, что травмированные и нелегально проживающие в стране бывшие военные могут представлять определенную угрозу для безопасности Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Франции сообщило о дезертирстве десятков украинских солдат во время обучения.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко отметил побег более 30% личного состава из подготовленной французами бригады.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая связала массовый уход военных с действиями командования.

    Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

