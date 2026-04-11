The Times: Владельцы элитных авто в Британии начали воровать бензин

Tекст: Мария Иванова

Водители в Британии стали значительно чаще уезжать с заправок без оплаты из-за подорожания горючего на фоне конфликта в Иране, передает ТАСС.

Согласно данным цифровой платформы Forecourt Eye, в марте ежедневный ущерб от украденного бензина и дизеля на 500 АЗС вырос на 27%, достигнув 10,6 тыс. фунтов (11-14 тыс. долларов). В масштабах всей страны ежедневные потери могут составлять около 178 тыс. фунтов (240 тыс. долларов).

Количество инцидентов, когда автомобилисты заявляют об отсутствии средств для оплаты после заправки, увеличилось на 22%. Кроме того, активизировались организованные группы, которые наполняют крупные канистры в минивэнах и затем перепродают топливо по сниженным ценам на трассах. Жертвами становятся владельцы колонок, которые теряют значительные суммы из-за действий злоумышленников.

Зачастую в хищениях замешаны владельцы дорогостоящих автомобилей премиум-класса. «Это может сделать кто угодно – от владельца ржавого Ford Fiesta до Ferrari. В одном случае с разницей в 30 секунд у нас заправились и уехали без оплаты Aston Martin и Ferrari. Я потерял 300 фунтов лишь из-за этих двух машин», – рассказал владелец АЗС в графстве Эссекс Горан Рейвен.

Несмотря на то что за кражу топлива предусмотрено до двух лет тюрьмы, полиция редко расследует дела с ущербом менее 50 фунтов (67 долларов), приравнивая их к мелким кражам. Ситуация усугубляется рекордным ростом цен: по данным RAC, в марте стоимость литра бензина выросла в среднем на 0,25 фунта, до 1,58 фунта (2,13 доллара), а дизеля – на 0,48 фунта, до 1,91 фунта (2,57 доллара).

Власти королевства роанее обеспокоились перебоями в поставках нефти из Персидского залива.

Британский премьер-министр Кир Стармер обвинил в скачках цен на коммунальные услуги президентов России и США.