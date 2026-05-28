Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.7 комментариев
Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ
Путин отметил преимущества России для развития искусственного интеллекта
По оценке президента Владимира Путина, Россия обладает очевидными энергетическими возможностями для развития искусственного интеллекта благодаря атомной генерации, малым электростанциям и другим видам энергетики.
На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о энергетических преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта, передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул: «Развитие искусственного интеллекта требует огромного, огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле безусловные тоже конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций, атомной генерации и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ».
Путин добавил, что Россия может задействовать и другие источники энергии, в том числе гидрогенерацию и традиционные виды энергетики. Он отметил, что все эти ресурсы могут использоваться для обеспечения растущих потребностей инфраструктуры искусственного интеллекта и сформулировал вывод об «очевидных конкурентных преимуществах» России в этой сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита Владимира Путина в Астану Россия и Казахстан подписали документы о строительстве первой в республике атомной электростанции на средства государственного экспортного кредита.
Помощник президента Юрий Ушаков ранее анонсировал подписание соглашения о создании первой в Казахстане АЭС во время визита российского лидера.
До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.