Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ

Путин отметил преимущества России для развития искусственного интеллекта

Tекст: Тимур Шайдуллин

На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о энергетических преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул: «Развитие искусственного интеллекта требует огромного, огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле безусловные тоже конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций, атомной генерации и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ».

Путин добавил, что Россия может задействовать и другие источники энергии, в том числе гидрогенерацию и традиционные виды энергетики. Он отметил, что все эти ресурсы могут использоваться для обеспечения растущих потребностей инфраструктуры искусственного интеллекта и сформулировал вывод об «очевидных конкурентных преимуществах» России в этой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита Владимира Путина в Астану Россия и Казахстан подписали документы о строительстве первой в республике атомной электростанции на средства государственного экспортного кредита.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее анонсировал подписание соглашения о создании первой в Казахстане АЭС во время визита российского лидера.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.