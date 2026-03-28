Жителей Дагестана после наводнения призвали кипятить воду

Жителей Дагестана после наводнения призвали не пить воду из-под крана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за временного увеличения мутности в источниках водоснабжения, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после обильных осадков и подтоплений, вызвавших перебои в работе электроснабжения и водоснабжения в регионе.

В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации, сотрудники МЧС эвакуируют людей из затопленных домов, а медицинские учреждения переведены в режим особой готовности. Ситуация осложняется тем, что в Сулейман-Стальском районе временный мост между селами Касумкент и Шихикент был смыт из-за повышения уровня реки Курах-чай, в результате чего девять населенных пунктов с населением 3688 человек остались без транспортного сообщения. Объездных дорог нет.

В Хасавюрте также произошло обрушение пешеходного моста через реку Ярыксу, ведущего на рынок, в результате подмыва опор. Никто не пострадал, и имеются обходные пути, сообщили в МЧС.

Ранее в Махачкале из-за подтоплений ввели режим ЧС и эвакуировали десятки жителей. А в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул еще и железнодорожный мост.

