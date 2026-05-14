Сеул заподозрил Иран в атаке на южнокорейское судно
Внешнеполитическое ведомство Республики Корея считает, что за недавним нападением на грузовое судно HMM Namu с высокой долей вероятности стоит иранская сторона, сообщает агентство Ренхап.
Министерство иностранных дел Южной Кореи рассматривает Иран как главного подозреваемого в атаке на грузовое судно HMM Namu, произошедшей 4 мая в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». По словам высокопоставленного дипломата, правительство в настоящее время собирает доказательства для официального предъявления обвинений.
«Мы пока не можем полностью исключить возможность атаки со стороны кого-либо, кроме Ирана, однако, исходя из здравого смысла, такая вероятность невелика. Рядом не было и пиратов», – заявил представитель южнокорейского МИД на встрече с журналистами. Он также отметил, что Сеул поддерживает контакты с Тегераном, но шансы на добровольное признание вины и извинения оцениваются как низкие.
Южнокорейская сторона тесно сотрудничает с США, обмениваясь информацией для совместного анализа инцидента. Глава МИД Чо Хён подчеркнул, что нападения на гражданские суда недопустимы ни при каких обстоятельствах. Администрация президента также резко осудила произошедшее и подтвердила намерение участвовать в международных усилиях по защите свободы судоходства.
Пожар на панамском судне HMM Namu, эксплуатируемом южнокорейской компанией, начался во время дрейфа. Взрыв в машинном отделении не привел к жертвам. Расследование показало, что причиной удара стал неизвестный летательный аппарат. Иран ранее полностью отрицал свою причастность, в связи с чем 10 мая посол исламской республики был вызван в МИД Южной Кореи для разъяснений.
Правительственная следственная группа Южной Кореи подтвердила факт внешнего нападения на судно HMM Namu в Ормузском проливе.