Лавров заявил о готовности России способствовать сближению Ирана и стран Залива
Россия готова содействовать восстановлению отношений между арабскими монархиями Персидского залива и Ираном, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По словам министра, Москва подтверждает свою готовность участвовать в процессе нормализации диалога между этими странами региона, передает РИА «Новости».
Лавров выступил с этим заявлением на пресс-конференции после переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.
Ранее Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива.