Зеленский прилетел в Британию через Кишинев вместо польского Жешува

Tекст: Антон Антонов

По данным издания, для перелета в Соединенное Королевство был использован аэропорт Кишинева. Ранее глава киевского режима регулярно пользовался для зарубежных визитов польским аэропортом Жешува, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ отмечают, что причины таких изменений пока неизвестны. При этом подчеркивается, что «это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил о нежелании видеть Зеленского в стране из-за этого решения.

Советник польского президента Якуб Банашек сообщил о подготовке закона о запрете пропаганды украинского национализма в Польше.